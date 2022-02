“يرى أهم لحظات حياته”.. علماء يكتشفون بالصدفة ما يحدث في دماغ الشخص وقت احتضاره

وفرّت دراسة حول نشاط دماغ إنسان أثناء مرحلة الاحتضار والموت صورة مقرّبة هي الأولى التي تكشف ما يحدث داخل أنسجة الدماغ خلال هذه المدة الزمنية.

وكشفت الدراسة وفقًا لصور الأشعة الضوئية أن ما يحدث وقت الوفاة يشبه بدرجة كبيرة ما يحدث للدماغ أثناء الحلم واسترجاع الذاكرة والتأمل.

وقال الطبيب أجمل زمار جرّاح الأعصاب بجامعة لويزفيل في الولايات المتحدة والمسؤول عن الدراسة “بحثنا في ما يحدث للدماغ قبل وبعد توقّف القلب عن العمل مباشرة خلال 900 ثانية فقط، واكتشفنا أن دماغ الإنسان يظل نشطًا ومنسقًا خلال المراحل الأخيرة من الموت وبعده حتى يتمكّن من برمجة وتنظيم العملية بالكامل”.

وأجريت الدراسة عن طريق الموافقة عندما قام أطباء خلال مراقبة حالة أحد المرضى بتسجيل نشاط الدماغ ليسمح لهم هذا التسجيل بدراسة ما رصدوه فيما بعد.

وكان الأطباء يقومون بالأساس بعلاج نوبات صرع لدى مريض يبلغ من العمر 87 عامًا في أحد المستشفيات الكندية عندما قاموا بتسجيل نشاط الدماغ أثناء مرحلة احتضاره.

وتعد هذه الدراسة الأولى على الإطلاق التي تسجّل نشاط دماغ بشري يحتضر.

وأضاف زمار “الدماغ يسترجع اللحظات المهمة في حياة الإنسان قبل الموت، وهذا يؤكد ما وصفه بعض المرضى الذين مروا بهذه التجربة وعادوا إلى الحياة”.

وتابع “يمكن للدماغ في مرحلة ما بعد الموت تنفيذ عمليات استجابة بيولوجية قد حفظها من قبل”.

ومع ذلك، أشارت الدراسة إلى أنه تم جمع البيانات من حالة واحدة لمريض كان يعانى من نوبات صرع وتورم ما يُعقد تفسير البيانات موضحة أنه سيتم التحقق من النتائج في المزيد من الحالات.