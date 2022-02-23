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اعتقال مسلح بعد احتجازه رهائن داخل متجر أبل بأمستردام (فيديو)

مسلح يحتجز رهائن داخل أحد متاجر أبل في أمستردام (مواقع التواصل)
22/2/2022

تمكنت الشرطة الهولندية من تحرير رهائن احتجزهم رجل مسلح داخل متجر أبل الواقع في أحد أبرز ساحات العاصمة أمستردام والسيطرة علي الواقعة بشكل كامل بعدما تمكنت سيارة تابعة لها من دهس الخاطف دون التسبب في مقتله.

وأظهرت لقطات مصورة رجلا يرتدي سروالا مموها وقلنسوة يحمل سلاح داخل أحد المتاجر ويُمسك بآخر أعزل ويهدد جميع المتواجدين بالمكان بإطلاق النار.

بدورها طوقت الشرطة الهولندية منطقة ليبدسبلين وتحفظت على نشر أي معلومات عن محتجز الرهائن حرصًا على سلامة المعنيين بهذه الواقعة كما أخلت الأماكن العامة المحيطة.

وطالبت الشرطة المدنين وأصحاب المنازل المطلة على موقع الحادث التحلي بضبط النفس وعدم نشر أي مقاطع مصورة لحين إطلاق سراح المحتجزين.

وفي الوقت نفسه، قال أحد شهود عيان لوسائل إعلام محلية “خرج العاملون في المتجر بسرعة وانتشرت حالة من الذعر ثم سمعنا دوي طلقات نار”.

وأشارت الشرطة علي تويتر أنها تمكنت من السيطرة على خاطف الرهائن بضربه.

وقالت “نحن نعلم الآن أن المشتبه به لم يكن يحمل متفجرات على جسده وأن الطاقم الطبي يعتنون به الآن”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة تُظهر سيارة الشرطة وهي تطارد محتجز الرهائن وتصدمه للسيطرة على الموقف.

بينما نشر متابعون للحدث صور تُظهر الروبوتات وهي تحيط بمحتجز الرهائن وتطوق المكان بالكامل.

وكشف حساب الشرطة الهولندية على تويتر بعض تفاصيل الواقعة.

وكتبت “انتهى حادث احتجاز الرهائن الآن لكن هناك طائرة هليكوبتر تحلق في المنطقة ولسوء الحظ هذا يسبب إزعاج للمقيمين نأمل في عودة الهدوء سريعًا”.

ولم تعلن السلطات الهولندية حتى الساعة (11:00 مساءا بتوقيت غرينيتش) أي تفاصيل حول دوافع محتجز الرهائن أو هويته.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية