اعتقال مسلح بعد احتجازه رهائن داخل متجر أبل بأمستردام (فيديو)

تمكنت الشرطة الهولندية من تحرير رهائن احتجزهم رجل مسلح داخل متجر أبل الواقع في أحد أبرز ساحات العاصمة أمستردام والسيطرة علي الواقعة بشكل كامل بعدما تمكنت سيارة تابعة لها من دهس الخاطف دون التسبب في مقتله.

وأظهرت لقطات مصورة رجلا يرتدي سروالا مموها وقلنسوة يحمل سلاح داخل أحد المتاجر ويُمسك بآخر أعزل ويهدد جميع المتواجدين بالمكان بإطلاق النار.

بدورها طوقت الشرطة الهولندية منطقة ليبدسبلين وتحفظت على نشر أي معلومات عن محتجز الرهائن حرصًا على سلامة المعنيين بهذه الواقعة كما أخلت الأماكن العامة المحيطة.

وطالبت الشرطة المدنين وأصحاب المنازل المطلة على موقع الحادث التحلي بضبط النفس وعدم نشر أي مقاطع مصورة لحين إطلاق سراح المحتجزين.

وفي الوقت نفسه، قال أحد شهود عيان لوسائل إعلام محلية “خرج العاملون في المتجر بسرعة وانتشرت حالة من الذعر ثم سمعنا دوي طلقات نار”.

There is an ongoing hostage situation in an Apple Store at #Leidseplein, Amsterdam. Pretty shocking images! pic.twitter.com/7UITBgUAvX — 💉دیبا | DS, MD (@DocShah786) February 22, 2022

وأشارت الشرطة علي تويتر أنها تمكنت من السيطرة على خاطف الرهائن بضربه.

وقالت “نحن نعلم الآن أن المشتبه به لم يكن يحمل متفجرات على جسده وأن الطاقم الطبي يعتنون به الآن”.

Het is ons gelukt om de gijzelnemer te stoppen door hem aan te rijden op ‘t moment dat hij naar buiten rende. Van die aanrijding zijn heftige beelden te zien. Inmiddels weten we dat de verdachte geen explosieven op zijn lichaam had en medisch personeel ontfermt zich nu over hem. — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) February 22, 2022

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة تُظهر سيارة الشرطة وهي تطارد محتجز الرهائن وتصدمه للسيطرة على الموقف.

بينما نشر متابعون للحدث صور تُظهر الروبوتات وهي تحيط بمحتجز الرهائن وتطوق المكان بالكامل.

FOTO | De gijzelnemer ligt op de grond voor de #AppleStore. Hij is hard aangereden door een voertuig van de politie. Robots staan om de man heen. #Gijzeling #Leidseplein (COPYRIGHT: @mvbergen) pic.twitter.com/Vna2MX4hXp — Jermaine Ellenkamp (@thejermaine) February 22, 2022

وكشف حساب الشرطة الهولندية على تويتر بعض تفاصيل الواقعة.

وكتبت “انتهى حادث احتجاز الرهائن الآن لكن هناك طائرة هليكوبتر تحلق في المنطقة ولسوء الحظ هذا يسبب إزعاج للمقيمين نأمل في عودة الهدوء سريعًا”.

Vanwege de – inmiddels beëindigde gijzeling – in de Apple Store hangt er al uren een helikopter boven het Leidseplein. Dit geeft helaas overlast voor bewoners. We hopen op begrip en zodra de helikopter niet meer nodig is, dan zal de rust in de lucht wederkeren. — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) February 22, 2022

ولم تعلن السلطات الهولندية حتى الساعة (11:00 مساءا بتوقيت غرينيتش) أي تفاصيل حول دوافع محتجز الرهائن أو هويته.