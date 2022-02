مراسل صحفي يجيد 6 لغات بطلاقة يبهر العالم ويحقق ملايين المشاهدات (فيديو)

حقق مراسل وكالة (أسوشيتد برس) الأمريكية فيليب كروثر شهرة عالمية بعد أن نشر مقطع مصور وهو يتحدث 6 لغات مختلفة بطلاقة خلال التغطية الإخبارية للأزمة الأوكرانية.

وحصد مقطع مجمع للتقارير متعددة اللغات التي قدمها كروثر أكثر من 20 مليون مشاهدة خلال يومين فقط.

ويظهر فيليب خلال المقطع وهو يتحدث بطلاقة عن الصراع الحالي بين أوكرانيا وروسيا بطريقة سلسة وثقة كبيرة على الرغم من اختلاف اللغات.

وغرد عبر حسابه على تويتر “تغطية من كييف بـ6 لغات مختلفة بهذا الترتيب: الإنجليزية واللوكسمبورغية والإسبانية والبرتغالية والفرنسية والألمانية”.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم الشديد بمهارات فيليب حتى أن مقطع الفيديو بثته عدد من البرامج التليفزيونية.

وقال الإعلامي ريتشارد تشامبرز “كروثر لا يُصدق فهو متعدد الألسنة واللغات في القرن الـ21”.

Philip Crowther is unbelievable. A one man news babelfish for the 21st century. https://t.co/HZB6Di7zqe — Richard Chambers (@newschambers) February 22, 2022

وعبر الكاتب السياسي ياسر الغسلان عن إعجابه بقدرات مراسل أسوشيتد برس وكتب علي تويتر”الصحفي البريطاني الألماني في وكالة اسوشيتدبرس فيليب كروثر ينقل أحداث أوكرانيا بست لغات”.

🔴 الصحفي البريطاني الالماني في وكالة اسوشيتدبرس"فيليب كروثر" @PhilipinDC ينقل احداث #اوكرانيا بست لغات، الانجليزية اللوكسبرجية الاسبانية البرتغالية الفرنسية الالمانية 😳👍👏#امريكا٣٦٠ #روسيا_واوكرانيا

pic.twitter.com/pMaLqWkBAw — ياسر الغسلان | YASSER ALGHASLAN (@alghaslan) February 22, 2022

وعلق حساب لشحض يُدعى حسين مسعودي “فيليب كروثر صحفي بريطاني-ألماني-لوكسمبورجي معروف بكونه متعدد اللغات. في هذا التقرير الإخباري يتحدث بست لغات. عجيب!”

فيليب كروثر، صحفي بريطاني-ألماني-لوكسمبورجي، معروف بكونه متعدد اللغات.

في هذا التقرير الأخباري بست لغات من كييف بهذا الترتيب: الإنجليزية، اللوكسمبورغية، الإسبانية، البرتغالية، الفرنسية، والألمانية.

عجيب! 1/2pic.twitter.com/jjwWKrkoN3@PhilipinDC — Masoudi حسين مسعودي (@HusainMasoudi) February 22, 2022

بينما تحدث متابعين آخرين عن شعورهم بالغيرة من قدرات كروثر بخاصة وأنهم يتحدثون لغتين أو ثلاثة على الأكثر.

I manage to butcher my native tongue several times a day. Philip Crowther just did the news report in 6 different languages. Well done. https://t.co/ySIEICDt8t — Rachel🍁 (@RachelVeres) February 22, 2022

Jealous AF, I can only do three unless you count Latin https://t.co/VJZnEjKEnY — reydelaplaya (@reydelaplaya) February 22, 2022

ويعرف فيليب كروثر عن نفسه عبر موقعه الرسمي بأنه مراسل دولي تابع لوكالة أسوشييتد برس ومن مواليد لوكسمبورغ ويعيش في العاصمة الأمريكية واشنطن.