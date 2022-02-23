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مراسل صحفي يجيد 6 لغات بطلاقة يبهر العالم ويحقق ملايين المشاهدات (فيديو)

فيليب كروثر
مراسل وكالة أسوشيتد برس فيليب كروثر الذي يجيد ٦ لغات بطلاقة (تويتر)
23/2/2022

حقق مراسل وكالة (أسوشيتد برس) الأمريكية فيليب كروثر شهرة عالمية بعد أن نشر مقطع مصور وهو يتحدث 6 لغات مختلفة بطلاقة خلال التغطية الإخبارية للأزمة الأوكرانية.

وحصد مقطع مجمع للتقارير متعددة اللغات التي قدمها كروثر أكثر من 20 مليون مشاهدة خلال يومين فقط.

ويظهر فيليب خلال المقطع وهو يتحدث بطلاقة عن الصراع الحالي بين أوكرانيا وروسيا بطريقة سلسة وثقة كبيرة على الرغم من اختلاف اللغات.

وغرد عبر حسابه على تويتر “تغطية من كييف بـ6 لغات مختلفة بهذا الترتيب: الإنجليزية واللوكسمبورغية والإسبانية والبرتغالية والفرنسية والألمانية”.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم الشديد بمهارات فيليب حتى أن مقطع الفيديو بثته عدد من البرامج التليفزيونية.

وقال الإعلامي ريتشارد تشامبرز “كروثر لا يُصدق فهو متعدد الألسنة واللغات في القرن الـ21”.

وعبر الكاتب السياسي ياسر الغسلان عن إعجابه بقدرات مراسل أسوشيتد برس وكتب علي تويتر”الصحفي البريطاني الألماني في وكالة اسوشيتدبرس فيليب كروثر ينقل أحداث أوكرانيا بست لغات”.

وعلق حساب لشحض يُدعى حسين مسعودي “فيليب كروثر صحفي بريطاني-ألماني-لوكسمبورجي معروف بكونه متعدد اللغات. في هذا التقرير الإخباري يتحدث بست لغات. عجيب!”

بينما تحدث متابعين آخرين عن شعورهم بالغيرة من قدرات كروثر بخاصة وأنهم يتحدثون لغتين أو ثلاثة على الأكثر.

 

ويعرف فيليب كروثر عن نفسه عبر موقعه الرسمي بأنه مراسل دولي تابع لوكالة أسوشييتد برس ومن مواليد لوكسمبورغ ويعيش في العاصمة الأمريكية واشنطن.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية