شاهد: لحظة اصطدام سائق مخمور بسيارة شرطة على طريق سريع

بثت إدارة شرطة ميدلتون لقطات حديثة تُظهر لحظة اصطدام سائق مخمور بسيارة شرطة في المدينة الواقعة بولاية ويسكونسن الأمريكية صباح يوم 15 فبراير/شباط الجاري.

وتُظهر اللقطات المنشورة قبل يومين، سيارة الشرطة وهي تسير على تقاطع شارع سينشري أفينيو والطريق السريع في ميدلتون قبل أن تصطدم بها سيارة على الجانب الخطأ من الطريق.

وقالت إدارة شرطة ميدلتون إن الضابطين اللذين كانا داخل السيارة عولجا من إصابات طفيفة، وإن مكتب شرطة مقاطعة (داني) يحقق في الحادث وقد ألقي القبض على سائق السيارة الأخرى بسبب “القيادة في حالة سُكر ومخالفات مرورية أخرى”.

ويُعد الفيديو الذي التقطته كاميرا سيارة الشرطة بمثابة تذكير آخر بمخاطر القيادة في حالة سُكر. وبحسب الشرطة، فإن هذه هي خامس سيارة تابعة لفريق ميدلتون تتعرض للتلف في العامين الماضيين بعد أن صدمها أشخاص تم إلقاء القبض عليهم لاحقًا لأسباب مماثلة.

وذكّرت إدارة شرطة ميدلتون بأنه على السائقين المخمورين وضع خطة لعودة آمنة إلى المنزل لمنع الإصابات غير الضرورية والوفيات والأضرار التي تلحق بالممتلكات على الطرق.