أمريكية تقدم استقالتها من العمل بفيديو يُظهر تراجع صحتها العقلية وتقرر السفر حول العالم

استقالت امرأة في الولايات المتحدة من وظيفتها للسفر حول العالم، وقدّمت عرضًا أثناء خروجها من العمل تشرح فيه بالتفصيل كيف دمرت الشركة صحتها العقلية وجعلتها تبكي باستمرار.

ومن خلال عرض (باور بوينت) نشرته على موقع (تيك توك) شرحت كلير -في مقابلة وضحت فيها أسباب تركها العمل- كيف أن وظيفتها تسببت في تدهور صحتها العقلية.

