أمريكية تقدم استقالتها من العمل بفيديو يُظهر تراجع صحتها العقلية وتقرر السفر حول العالم

استقالت امرأة في الولايات المتحدة من وظيفتها للسفر حول العالم، وقدّمت عرضًا أثناء خروجها من العمل تشرح فيه بالتفصيل كيف دمرت الشركة صحتها العقلية وجعلتها تبكي باستمرار.

ومن خلال عرض (باور بوينت) نشرته على موقع (تيك توك) شرحت كلير -في مقابلة وضحت فيها أسباب تركها العمل- كيف أن وظيفتها تسببت في تدهور صحتها العقلية.

وقدّمت كلير وصديقها بيتر إشعارًا للإدارة مدته أسبوعان من أجل السفر حول العالم، لكن القرار لم يكن ناتجًا عن حب التجوال فقط، ولكن بسبب “البؤس” الذي تعيشه في وظيفتها.

وقبل مقابلة الاستقالة، عرضت كلير رسومًا بيانية لخصت بإيجاز سبب تركها للشركة، وشاركت العرض المضحك على تيك توك، وسرعان ما لقي انتشارًا واسعًا عندما شاركه مستخدمو التطبيق الذين يعانون الشيء نفسه في وظائفهم.

وشمِل العرض رسمًا بيانيًا يوضح انخفاضًا ملحوظًا في صحتها العقلية خلال الوقت الذي عملت فيه بوظيفتها الحالية وأظهرت “أسباب بكائي في 365 يومًا الماضية: السبب الوحيد هو العمل”، وعنونت العرض بـ”مقابلة الخروج الخاصة بي”.

وعرضت كلير حالة صحتها العقلية والوقت الذي كانت تقضيه في الشركة، وعلى الرغم من أنها لا تستند على ما يبدو إلى أي بيانات علمية، فإنها تُظهر انخفاضًا ملحوظًا في صحتها العقلية على مدار الوقت الذي عملت فيه بوظيفتها الحالية.

وحقق المقطع تداولًا واسعًا عبر تطبيق تيك توك، إذ وصل إلى أكثر من 3 ملايين و300 ألف مشاهدة، وحصد أكثر من 180 ألف إعجاب، بجانب آلاف التعليقات لمستخدمي المنصة.

وشرحت كلير في 3 مقاطع أخرى كيفية إقناع صديقها بالاستقالة من عملهما، من أجل بدء مغامرتهما للسفر حول العالم بعد أسبوعين.