لقلة الأعمال الفنية.. تعاطف واسع مع ممثل مصري يبيع القهوة بإحدى الطرقات (فيديو)

تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع الممثل كريم الحسيني، بعد نشره مقطع فيديو يُظهر قيامه ببيع القهوة بسبب عدم عرض أعمال فنية عليه.

وقال الحسيني في المقطع الذي عنونه بـ”مشروعي الجديد” ونشره عبر حسابه على إنستغرام، إنه لا يجد ما يمنعه من هذا العمل، كما أنه لا يخجل من أي عمل “شريف” حتى لا يُضطر إلى قبول عمل غير راضٍ عنه بهدف الحصول على مصروف بيته.

ووجّه الحسيني شكرا إلى كل من دعمه برسالة أو تعليق، مؤكدا أن العمل لا مشكلة فيه، وأنه يعمل في عدة مسرحيات تابعة لمسرح الدولة لكن الأجر الذي يتقاضاه ليس جيدا.

وأشاد الممثل أحمد رفعت بتصرّف الحسيني، مشيرا إلى تصرّف ممثلين آخرين حين تنتهي أدوارهم في مسلسلاتهم.

وعبّر ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن احترامهم لموقف الحسيني، ووصفوه بالممثل الصادق والمجتهد مؤكدين أن “الشغل مش عيب”.