بهدف دخول موسوعة غينيس.. مطعم تركي يعد سندوتش شاورما طوله 20 مترا (فيديو)

أعدّ الطاهي التركي محمد إكرام سندوتشًا من شاورما الدجاج طوله 20 مترًا، بهدف دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ونشر مطعم إكرام مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام، يُظهر السندوتش الطويل الذي تطلّب 9 من العاملين لتجهيزه وإعداده بهذه الطريقة.

وقال الحساب في تعليق على الفيديو “يقدّم مطعم بيتون دونر سندوتشات مجانًا لخمسة أشخاص يعرفون عدد أمتار السندوتش”.

وذكرت صحيفة “أضنة بوست” أن إعداد السندوتش “العملاق” تطلّب 20 دقيقة فقط، وقدّمه المطعم مجانًا للمارة في الشارع بمدينة أضنة جنوبي تركيا.

وقال إكرام في تصريحات للصحيفة “أتمنى أن نحطم رقمًا قياسيًا أكبر في الأيام المقبلة”.

قدّمه المطعم مجانًا للمارة في الشارع (مواقع تركية)

وأوضح أنه حطم الرقم القياسي في تركيا، مضيفًا “آمل في المرة المقبلة أن نحطم الرقم القياسي على مستوى العالم”.

وأضاف أنه سيجرب العديد من الأشياء بهدف دخول موسوعة غينيس قريبًا، مؤكدًا أنه أعد سابقًا شطيرة طولها 2.5 متر، وأخرى بطول 5 أمتار، ثم هذه المرة وصل إلى 20 مترًا.