أسترازينيكا: نتائج إيجابية بشأن عقار جديد لعلاج سرطان الثدي

قالت شركة أسترازينيكا للأدوية إن النتائج الأولية للتجارب على عقّار (إينهيرتو) الذي تنتجه، أظهرت أنه يساعد المصابين بنوع محدد من سرطان الثدي على العيش مدة أطول.

وأعلنت الشركة أن بيانات المرحلة الأخيرة للتجارب السريرية أظهرت أن العقّار يعزز معدلات الحياة لدى المرضى المصابين ببروتين يُطلَق عليه “مستقبل عامل النمو البشري الثاني” وسرطان الثدي المتنقل.

وأوضحت الشركة أنها ستبدأ التواصل مع الجهات المنظمة من أجل مراجعة سريعة للنتائج، تمهيدًا للبدء باستخدام الدواء على نطاق واسع.

ويُعد عقّار (إينهيرتو) هو الأحدث ضمن جيل من العقاقير التي تهاجم الأورام التي تحمل هذا البروتين المرتبط بالسرطان.

وتعمل هذه العقاقير عبر أجسام مضادة تلتصق بالأورام السرطانية ثم تبدأ بإفراز مواد كيميائية لقتل الخلايا السرطانية.

ويتم إجراء اختبارات على العقّار لعلاج أنواع أخرى من السرطانات، مثل سرطان الرئة أو تلك التي تصيب أجزاء من الجهاز الهضمي.