12 شخصا ما زالوا مفقودين بعد التهام النيران عبّارة في البحر المتوسط (فيديو)

قالت السلطات اليونانية، السبت، إن 12 شخصا ما زالوا مفقودين بعد أن التهمت النيران عبّارة كانت في الطريق من اليونان إلى إيطاليا في وقت مبكر أمس الجمعة، بينما تحاول فرق الإطفاء السيطرة على الحريق لليوم الثاني مع سحب العبّارة قرب الشاطئ.

وأظهر بث حي لتلفزيون رويترز تصاعد أعمدة الدخان من العبّارة (يوروفيري أولمبيا) التي ترفع علم إيطاليا بينما يوجه رجال إطفاء خراطيم المياه إليها من سفينة مجاورة.

وكان على متن العبّارة 241 راكبا و51 من أفراد الطاقم عندما اندلع الحريق أمس الجمعة، ونقلت قوارب معظم من تم إنقاذهم وعددهم 280 إلى جزيرة كورفو اليونانية.

وكانت العبّارة التي يبلغ طولها 183 مترا تبحر من “إيجومنيتسا” أكبر ميناء في غرب اليونان، متجهة إلى ميناء برينديزي الإيطالي.

وقال خفر السواحل اليوناني إن الركاب المفقودين من بلغاريا واليونان وتركيا وليتوانيا.

وقالت وزارة الخارجية البلغارية إن 127 بلغاريا كانوا على متن العبّارة.

وقال وزير الشحن البحري جيانيس بلاكيوتاكيس لتلفزيون سكاي، إن السلطات سيكون لديها مزيد من الأدلة حول سبب الحريق بمجرد سحب العبّارة إلى مكان آمن.