كندا.. آلاف النساء من السكان الأصليين تعرّضن للتعقيم القسري.. تعرّف إلى قصة إحداهن (فيديو)

تشهد المحاكم في عدة مقاطعات كندية دعاوى قضائية مرفوعة باسم آلاف النساء من السكان الأصليين تعرّضن للتعقيم قسرًا في المستشفيات الحكومية.

وذكرت شبكة (سي تي في) التلفزيونية أن هناك 5 دعاوى في هذا الصدد لدى محاكم مقاطعات كولومبيا البريطانية وألبرتا وساسكاتشوان ومانيتوبا وكيبيك.

وأظهرت معلومات حصل عليها كريسون أجيكوتاي -من فريق الأخبار بالشبكة- أن النساء اللاتي قصدن المستشفيات للإنجاب جرى تعقيمهن أثناء العمليات.

وبحسب معلومات أجيكوتاي -أحد السكان الأصليين- فإن المستشفيات طلبت من الحوامل توقيع استمارة موافقة خاصة في حالات الولادة القيصرية.

وأكد تقرير الشبكة أنه كان يضاف إلى الاستمارة المذكورة بند حول “ربط البوق” قبل دقائق من العمليات، وأحيانًا أثناء دخول غرف العمليات.

وأشار إلى أن هذا الأمر يمارَس مع النساء اللاتي يتألمن أثناء المخاض ويقلقن على صحة أطفالهن، ليوافقن على إجراء يغيّر حياتهن في أضعف لحظاتهن.

ونقل عن مليكا بوب -وهي من السكان الأصليين في ساسكاتشوان- قولها إن “هؤلاء الأطباء كانوا يبدون وكأنهم موجودون هناك من أجل مساعدتي”.

The more the Canadian SS clamp down on the freedom fighters of the truck convoy,the greater the moral obligation on doctors to point out the truth of the C19 hoax,the failure of mRNA experiment,lie of a need for passports mandate .You can not remain silent and look in a mirror .

— Dr Gerard Waters ,GP (@OTURISK) February 18, 2022