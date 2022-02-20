كندا.. آلاف النساء من السكان الأصليين تعرّضن للتعقيم القسري.. تعرّف إلى قصة إحداهن (فيديو)

تشهد المحاكم في عدة مقاطعات كندية دعاوى قضائية مرفوعة باسم آلاف النساء من السكان الأصليين تعرّضن للتعقيم قسرًا في المستشفيات الحكومية.

وذكرت شبكة (سي تي في) التلفزيونية أن هناك 5 دعاوى في هذا الصدد لدى محاكم مقاطعات كولومبيا البريطانية وألبرتا وساسكاتشوان ومانيتوبا وكيبيك.

وأظهرت معلومات حصل عليها كريسون أجيكوتاي -من فريق الأخبار بالشبكة- أن النساء اللاتي قصدن المستشفيات للإنجاب جرى تعقيمهن أثناء العمليات.

وبحسب معلومات أجيكوتاي -أحد السكان الأصليين- فإن المستشفيات طلبت من الحوامل توقيع استمارة موافقة خاصة في حالات الولادة القيصرية.

Canadian doctors decide whether Indigenous women are fit to be mothers https://t.co/oXPk2AyJV7 pic.twitter.com/KUMaV1ZtJC — CTV News (@CTVNews) February 19, 2022

وأكد تقرير الشبكة أنه كان يضاف إلى الاستمارة المذكورة بند حول “ربط البوق” قبل دقائق من العمليات، وأحيانًا أثناء دخول غرف العمليات.

وأشار إلى أن هذا الأمر يمارَس مع النساء اللاتي يتألمن أثناء المخاض ويقلقن على صحة أطفالهن، ليوافقن على إجراء يغيّر حياتهن في أضعف لحظاتهن.

ونقل عن مليكا بوب -وهي من السكان الأصليين في ساسكاتشوان- قولها إن “هؤلاء الأطباء كانوا يبدون وكأنهم موجودون هناك من أجل مساعدتي”.

The more the Canadian SS clamp down on the freedom fighters of the truck convoy,the greater the moral obligation on doctors to point out the truth of the C19 hoax,the failure of mRNA experiment,lie of a need for passports mandate .You can not remain silent and look in a mirror . — Dr Gerard Waters ,GP (@OTURISK) February 18, 2022

وقالت محاميتها أليسا لومبارد، إن أكثر من 100 امرأة تواصلن معها منذ بدء الدعوى الجماعية في عام 2017.

وأوضحت أن هناك 5 دعاوى جماعية مقترحة في كولومبيا البريطانية وألبرتا وساسكاتشوان ومانيتوبا وكيبيك تشمل آلاف النساء من السكان الأصليين.

وأفادت بأن العديد من النساء اللاتي قلن إنهن تعرّضن للتعقيم ضد إرادتهن هن من ساسكاتشوان.

وقال وزير الصحة في ساسكاتشوان (بول ميريمان) للقناة الكندية إنه “لن يظهر أمام الكاميرا”.

وفي السبعينيات، أدارت الحكومة الفيدرالية “مستشفى هنديًّا” حيث تم تعقيم 1150 امرأة من السكان الأصليين، وفقًا لسجلات المستشفى.

Indigenous women in Canada are being sterilized against their will by doctors who think they should decide whether they are fit to be mothers. 😠 https://t.co/kJySfHZAPk — Ruth H. Hopkins (Red Road Woman) (@Ruth_HHopkins) February 19, 2022

وتعتقد مليكا أن التعقيم القسري لنساء السكان الأصليين لا يزال يحدث في كندا اليوم، ولهذا وافقت على مشاركة قصتها، مضيفة “لا أريد أن تتعرض أي امرأة على الإطلاق لهذا النوع من الانتهاك والحزن الذي تشعر معه المرأة وكأنها ناقصة”.

وأقرت لومبارد بأن بعض الناس ما زالوا يحملون فكرة خاطئة مفادها أن النساء من السكان الأصليين “ليسوا أمهات صالحات”، وقد يكون هذا هو السبب في أن أطبائهم يعتقدون أنه يجب تعقيمهن، وفق تعبيرها.

وأفاد التقرير بأن اعتقادًا بأن “السكان الأصليين لا يستطيعون رعاية أطفالهم لازال منتشرًا”.

Forced Sterilizations. @CTVW5 investigates Canadian doctors performing irreversible procedures on Indigenous women. Saturday at 7pm. pic.twitter.com/rdyyPag4ih — CTV W5 (@CTVW5) February 15, 2022

وينهي التعقيم القسري القدرة على الإنجاب ويطبَّق عبر عمليات جراحية، ويعود تاريخه لنساء السكان الأصليين في كندا إلى عام 1928 عبر قانون اعتُمد في مقاطعة ألبرتا واستمر العمل به حتى 1972.

وكان القانون المذكور قد فرض قيودًا على إنجاب “الأشخاص غير المناسبين”، وجرى تطبيقه أيضًا على بعض الرجال الذين يقبعون في السجون.

وفي 1933، دخل القانون حيّز التنفيذ في مقاطعة كولومبيا البريطانية واستمر حتى عام 1973، وكان يستهدف النساء من السكان المحليين.