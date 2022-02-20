منوعات|أمريكا

سقوط طائرة هليكوبتر في مياه الأطلسي قرب شاطئ مزدحم (فيديو)

لحظة سقوط الطائرة قرب الشاطئ (تواصل اجتماعي)
20/2/2022

تُجري وكالات اتحادية تحقيقًا في حادث سقوط طائرة هليكوبتر تقل ثلاثة ركاب وتحطمها في المحيط الأطلسي قرب رواد شاطئ في ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية، السبت.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن الطائرة سقطت في المحيط قرب شاطئ مزدحم في الساعة 1.20 مساء بالتوقيت المحلي. وتحقق الوكالة في سبب الحادث مع المجلس الوطني لسلامة النقل.

وهرعت شرطة ميامي بيتش وإدارات الإطفاء إلى مكان الحادث، وقالت على تويتر إن اثنين من الركاب نُقلا إلى مستشفى محلي “في حالة مستقرة”.

وأظهرت لقطات مصورة سقوط الطائرة الهليكوبتر في الماء بمنطقة تغص بالسباحين.

المصدر : رويترز