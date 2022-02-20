سقوط طائرة هليكوبتر في مياه الأطلسي قرب شاطئ مزدحم (فيديو)

تُجري وكالات اتحادية تحقيقًا في حادث سقوط طائرة هليكوبتر تقل ثلاثة ركاب وتحطمها في المحيط الأطلسي قرب رواد شاطئ في ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية، السبت.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن الطائرة سقطت في المحيط قرب شاطئ مزدحم في الساعة 1.20 مساء بالتوقيت المحلي. وتحقق الوكالة في سبب الحادث مع المجلس الوطني لسلامة النقل.

وهرعت شرطة ميامي بيتش وإدارات الإطفاء إلى مكان الحادث، وقالت على تويتر إن اثنين من الركاب نُقلا إلى مستشفى محلي “في حالة مستقرة”.

وأظهرت لقطات مصورة سقوط الطائرة الهليكوبتر في الماء بمنطقة تغص بالسباحين.

This afternoon at 1:10 p.m., MBPD received a call of a helicopter crash in the ocean near 10 Street. Police and @MiamiBeachFire responded to the scene along with several partner agencies. Two occupants have been transported to Jackson Memorial Hospital in stable condition. 1/2 pic.twitter.com/heSIqnQtle — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) February 19, 2022