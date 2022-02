مناورة ذكية تنقذ طائرة ركاب من كارثة محققة بسبب الرياح (فيديو)

حاصرت الرياح القوية والعواصف طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية، وحاول طاقمها الحفاظ على توازنها عند الهبوط بينما كادت رياح العاصفة (كوري) تتسبب في تحطمها.

وقع الحادث في منتصف نهار الثلاثاء، عندما اقتربت الطائرة من مطار هيثرو في لندن قادمة من مدينة أبردين في اسكتلندا.

وظهر خلال مقطع فيديو محاولة الطائرة (A321 Neo) الهبوط، لكن قوة الرياح التي وصلت سرعتها إلى 92 ميلًا في الساعة حالت دون ذلك، واضطرت إلى الإقلاع مرة أخرى.

وتأرجحت الطائرة بشدة بعدما اصطدمت العجلات بالمدرج وأخذت تميل بشدة إلى اليسار وكاد ذيل الطائرة يُلامس الأرض.

وتجنب الطيار كارثة محتملة من خلال تنفيذ مناورة “اللمس والانطلاق” قبل أن يزداد وزن الطائرة على الأرض، والعودة إلى الطيران مرة أخرى فورًا.

والتقط أحد الموجودين قرب المدرج مقطع فيديو لما تعرضت له الطائرة، ويظهر صوته بوضوح وهو يقول “لقد تمكن من الهبوط، إنه محظوظ” بينما كانت الطائرة تقترب من المدرج.

وصرخ بعد اختلال توازن الطائرة “بروية.. بروية! يا إلهي!”.

وأكدت شركة الطيران -في وقت لاحق- أن الطائرة هبطت بسلام بعد المحاولة الفاشلة.

Usually I’d have more morals than to use a video from this company, seeing as they threatened to sue me for ‘defamation’ when I was 17 and when I asked for evidence provided none- but this is a hell of a catch. Just shows even the top dogs make mistakes! pic.twitter.com/FuEckR6xHV

— Lucy Isabel✈️ (@LucyIsabel767) February 1, 2022