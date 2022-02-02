ظاهرة “السراب العلوي”.. سفن تظهر بشكل مقلوب في خليج السويس (فيديو)

ظهرت سفن بـ”شكل مقلوب” في خليج السويس شرقي مصر، اليوم الأربعاء، في ظاهرة قالت هيئة رسمية إنها “نادرة الحدوث” وتسمى “السراب العلوي” (Fata Morgan).

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، أنها أُبلغت “بحدوث هذه الظاهرة الجوية صباح الأربعاء عند خليج السويس”.

ونشرت الهيئة صورًا ومقطعي فيديو للظاهرة في صفحتها على فيسبوك.

وتابعت “ظهرت السفن بشكل مرتفع ومقلوب في الأفق على سطح البحر، وسرعان ما تلاشت. ما حدث ظاهرة نادرة الحدوث تسمى السراب العلوي (بهذا) الشكل النادر”.

وأوضحت أنها “عادة ما تحدث (الظاهرة) في الأماكن القطبية أو في الصحاري، وتشمل أي نوع من الأشياء البعيدة، بما فيها القوارب والجزر والسواحل، وفي كثير من الأحيان تنتهي بسرعة”.

وفسرت الهيئة هذه الظاهرة بـ”انحراف الأشعة الضوئية عندما تمر خلال طبقات الهواء بدرجات حرارة مختلفة في انقلاب حراري شديد الانحدار”.