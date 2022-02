“حرب الوسائد” من لعبة الطفولة إلى أول بطولة متلفزة للمحترفين (فيديو)

نُظمت أول بطولة احترافية متلفزة للعبة الطفولة الشهيرة “حرب الوسائد” بعدما تحولت إلى رياضة قتالية تجمع بين الملاكمة والدفاع عن النفس.

وأجريت فعاليات المنافسة بمدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية في أول نسخة من نوعها لتلك الرياضة المستمدة من هواية الأطفال، ونظمتها مجموعة أطلقت على نفسها اسم “دوري قتال الوسائد”.

وشارك في المسابقة 16 رجلا و8 نساء معظمهم معتادون على المزج بين فنون الدفاع عن النفس والملاكمة، لكن هذه المرة كانت أداة الدفاع عن النفس “وسادة”.

وتخضع هذه المسابقة لقواعد صارمة تحكم منافسات الذكور والإناث وضعتها مجموعة دوري قتال الوسائد.

وتنقسم كل منافسة إلى 3 جولات مدة كل منها دقيقتان، ويُشترط على المشاركين وضع واقي فم إلزامي. ويواجه المقاتلون بعضهم بعضا باستخدام وسادة محددة مربوطة في أيديهم.

The game Pillow fighting has move out of the bedroom and enters into the boxing ring as first ever Pillow Fight Championship (PFC), pay-per-view event held in Florida.#pillowfight #sports #PFC pic.twitter.com/llBg8qq4ee — Sported by TNEC (@sported_tnec) February 1, 2022

وعلي صعيد المنافسة النسائية، فازت البرازيلية إستيلا نونيس على الأمريكية كيندال فولكر.

وشهدت المباراة النهائية للرجال فوز الأمريكي هولي تيلمان على مواطنه ماركوس بريماج.

Istela Nunes is the winner of the PFC Women's Tournament! pic.twitter.com/SCTdZC0Rd8 — PFC: Pillow Fight Championship (@FightPFC) January 30, 2022

وحصل كل فائز على حزام يُبرز حمله للقب و5 آلاف دولار.

يُذكر أن المسابقات المستمدة من لعبة حرب الوسائد انطلقت للمرة الأولى في اليابان عام 2013، لكنها لم تأخذ شكل الرياضة القتالية كما حدث في البطولة التي شهدتها فلوريدا، السبت.

وتعتمد المسابقة في اليابان على تنافس فِرق من أفراد بأعمار مختلفة ضد بعضهم من أجل الشهرة والمال.

Who needs a #RoyalRumble ??? A clash of titans went nuclear during the mens tournament at PFC Pound Down on @FiteTV!!! pic.twitter.com/MPGZ2s9pSO — PFC: Pillow Fight Championship (@FightPFC) January 30, 2022

وتتأهل الفِرق المنافِسة بعد الفوز ضمن سباقات محلية بالبقاء في قرية صيد صغيرة تدعى إيتو للتنافس ضمن بطولات الحرب بالوسائد من أجل الحصول على لقب أفضل مقاتلي الوسائد في اليابان.