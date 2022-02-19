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موجة شديدة تحطم نوافذ عبّارة في هامبورغ وتثير هلع الركاب (فيديو)

موجة ضخمة تحطم نوافذ عبّارة وتثير هلع الركاب (مواقع التواصل)
19/2/2022

عاش ركاب عبّارة بمدينة هامبورغ في ألمانيا لحظات عصيبة، إذ ضربت موجة عاتية زجاج نوافذها الأمامية، مما أدى إلى تدفق المياه داخلها وغمرها.

ووثقت مقاطع فيديو اللحظة المرعبة التي اخترقت فيها أمواج المد العاتية التي سببتها العاصفة (دادلي) نوافذ إحدى العبّارات، مما دفع الركاب إلى الفرار للنجاة بأرواحهم.

وتُظهر اللقطات المروعة -التي التُقطت على متن العبّارة- الركاب وهم يتدحرجون بسبب دوامات المحيط العملاقة، بينما تضرب العاصفة دادلي أنحاء متفرقة من البلاد.

وتسببت العاصفة في أضرار كبيرة بمدينة هامبورغ، مع إغلاق الطرق وإلغاء رحلات جوية، كما أثرت على المواصلات العامة وأربكت حركة المرور.

وضربت عاصفة قادمة من المحيط الأطلسي شمال غربي أوربا، الجمعة، مصحوبة برياح بلغت شدتها نحو 196 كيلومترًا في الساعة، مما أسفر عن مصرع 8 أشخاص على الأقل.

وأُلغِيت مئات من رحلات الطيران والقطارات والعبّارات في شمال غربي أوربا نتيجة الرياح التي سببتها العاصفة (يونيس) وتضرب أوربا بعد أقل من 48 ساعة من العاصفة (دادلي) التي أودت بحياة 5 أشخاص على الأقل.

المصدر : الجزيرة مباشر