موجة شديدة تحطم نوافذ عبّارة في هامبورغ وتثير هلع الركاب (فيديو)

عاش ركاب عبّارة بمدينة هامبورغ في ألمانيا لحظات عصيبة، إذ ضربت موجة عاتية زجاج نوافذها الأمامية، مما أدى إلى تدفق المياه داخلها وغمرها.

ووثقت مقاطع فيديو اللحظة المرعبة التي اخترقت فيها أمواج المد العاتية التي سببتها العاصفة (دادلي) نوافذ إحدى العبّارات، مما دفع الركاب إلى الفرار للنجاة بأرواحهم.

وتُظهر اللقطات المروعة -التي التُقطت على متن العبّارة- الركاب وهم يتدحرجون بسبب دوامات المحيط العملاقة، بينما تضرب العاصفة دادلي أنحاء متفرقة من البلاد.

وتسببت العاصفة في أضرار كبيرة بمدينة هامبورغ، مع إغلاق الطرق وإلغاء رحلات جوية، كما أثرت على المواصلات العامة وأربكت حركة المرور.

وضربت عاصفة قادمة من المحيط الأطلسي شمال غربي أوربا، الجمعة، مصحوبة برياح بلغت شدتها نحو 196 كيلومترًا في الساعة، مما أسفر عن مصرع 8 أشخاص على الأقل.

Passengers were swept off their seats and ran to safety when a huge wave broke the front windows of a ferry in Hamburg.

Storm Ylenia has brought winds of 95mph to northern Germany.

More: https://t.co/cvfWEAk3Ka pic.twitter.com/it5vgs5p8L

— Sky News (@SkyNews) February 17, 2022