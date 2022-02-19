سحل فإغماء ثم تصالح.. “عروسة الإسماعيلية” تتصدر في مصر والمذيعة ياسمين عز تفجّر جدلًا (فيديو)

فجّر مقطع فيديو لسحل عروس يوم زفافها، جدًلا واسعًا في مصر، واحتلت هذه القصة الصدارة على منصات التواصل المحلية ومحرك بحث غوغل وسط شدّ وجذب بشأن موضوع “ضرب الزوجات”.

وخلافًا لما هو متوقع في يوم الزفاف، شهد شارع السلطان حسين بمدينة الإسماعيلية واقعة غريبة قبل يومين لشاب ينهال بالضرب على عروسه إلى درجة أنها سقطت مغشيًّا عليها، وفق ما تداولته وسائل الإعلام المحلية.

وفي التفاصيل، قيل إن الشاب ذهب لاصطحاب عروسه (ابنة عمّه) من أحد مراكز التجميل وعندما أخبرته شقيقته بأن زوجته تحدثت معها بصوت عالٍ أمام الناس استشاط غضبًا وأوسع عروسه ضربًا بشكل وحشي وسط الشارع حتى الإغماء.

وسرعان ما انتشر الفيديو كالبرق على وسائل التواصل الاجتماعي وسط حالة من الجدل والاستياء والغضب تداخلت فيها الأعراف والتقاليد مع ما هو حقوقي وديني واجتماعي حتى إن الموضوع لم يخلُ من التطرق إلى العين والحسد، واحتل وسم (عروسة الإسماعيلية) الصدارة على المنصات المصرية.

ومع أنباء ذهاب العروس إلى قسم الشرطة وتقديم بلاغ ضد زوجها، فوجئ الجميع في اليوم التالي بفيديو جديد يظهر فيه العروسان داخل شقة الزوجية وهما كما يقال بالعامية “سمن على عسل” وأمامهم العشاء و”الحمام المحشي”.

بعد مشاجرتهما في الشارع عقب حفل الزفاف..تصالح عروسي الإسماعيلية وعودتهما لمنزل الزوجية.#صدى_البلد #البلد pic.twitter.com/1mPt58pbCy — صدى البلد 🇪🇬 (@ElBaladOfficial) February 18, 2022

ولم تكن تلك المفاجأة الوحيدة، بل اتخذت القصة تفاصيل أخرى أثارت كثيرًا من السخرية والطرافة كالحديث عن مكياج العروس الذي لم يتأثر بالسحل، وقصة الحب التي تجمع بين العروسين منذ 13 عامًا.

وقال زوج العروس في تصريحات محلية “ده العادي عندنا، أضرب مراتي، وهي بنت عمي، دي مش حاجة جديدة، دي حاجة عادية عندنا”، مؤكدًا أن الأزمة قد انتهت وأنهما سيسافران لقضاء شهر العسل.

وبينما تعاطف كثيرون مع العروس التي تعرضت للضرب المبرّح والإهانة في فيديو جاب البلاد في ساعات، استاء آخرون من قبولها الصلح وعودتها لأحضان الزوج بعد كل ما حدث، وسط تكهنات بشأن إجبارها من قبل العائلة على ذلك.

وفي خضم الجدل، أثنت المذيعة ياسمين عز على تصرف الزوجة وعدم التسرع في إنهاء حياتها الزوجية قبل أن تبدأ “لمجرد أن زوجها ضربها” وهو ما أثار عاصفة غضب ضد مذيعة فضائية (إم بي سي مصر) التي بدت أنها تدعم ضرب الزوجات، وقد وصل ذلك الغضب إلى حدّ المطالبة بالتحقيق معها، وانتشر وسم (أوقفوا ياسمين عز) على المنصات المصرية.

وقالت المذيعة “طالما أنا راضي وإنت راضي مالك انت ومالنا يا قاضي. مش من أول ضربة أو لمسة نطلب الطلاق، ولما تطلقي مش هتجبلك عريس هتقعدي في البيت”.

وتابعت “الرجل هدية الله على الأرض وهو حمش بطبعه ولازم الست تستحمله، والمثل بيقول ضل راجل ولا ضل حيطة. عروسة الإسماعيلية بنت أصول عرفت تحتوي الموقف وهو نعمة من ربنا عليكي”، وهي تصريحات اعتبرها ناشطون “صادمة”.

الواقعة التي بدأت بعراك وضرب في الشارع وانتهت بالتصالح والرقص في قاعة الأفراح، لم تمر مرور الكرام على رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي، فقد عبّرت عن غضبها واستيائها قائلة “الرجال لا يضربون النساء. يا راجل بتضرب مراتك وهي بفستان الفرح في الشارع وقدام الناس. يا عروسة أنتي عملتي صلح بس افتكري الصلح مش خير خالص في حالتك”.

وتابعت “مش هنستغرب أبدًا أن يتهور عليكي ويقتلك أو يضربك أمام أولادك أو في الشارع تاني وأنت معك الولاد. غياب التربية والاحترام والمروءة هم بداية انهيار الأسرة”.

أما الداعية الإسلامي مبروك عطية فعلّق قائلًا “ما دلالة ما حدث هذا؟ ألم نحتفل بعيد الحب منذ يومين؟ وأي أخت إللى من أولها تسخن أخيها على عروسته، هل يعقل عروسة بفستان الفرح تنجرح والعريس هو اللي يعمل كدة وأخرتها قسم الشرطة وعمل محضر؟!”.

وأضاف “فلماذا غيرنا الفطرة، مشهد ضرب العروسة عملية قاسية، فما منعكم أن تدفعوه عنها يوم الفرح، يا مسلمين نهارًا واقفين تتفرجوا فمن رأى منكم منكرًا فليغيره بيده”.

وكتب الداعية الأزهري أحمد تركي عبر فيسبوك “اللي ضرب عروسته في الشارع بالإسماعيلية وهي بفستان زفافها، مش متربي، والمصيبة أن فيه صدادات في المجتمع بتحمي الغلط وتبرر له”.

وتابع “راحوا عملوا لايف مع والد العريس، بيقول: دي وقعت وكان بيشيلها، وهي بنت أخوي، وهو ولد عمها، يعني اطلعوا منها. الطريف إن الشاب اللي بيعمل لايف، عاوز يطلع للعرسين ليلة الدخلة، يتأكد بنفسه أن الموضوع عادي، وياخد أقوالهم”.

عريس بيضرب عروسته يوم العرس وبعدا بيكملوا العرس عادي!!

قبل ما تجوزوا اولادكن ربوهم وعلموهم وخلوهم أصحاب خُلق كريم ومحترمين

شو ما كان الضرب والتعنيف مو لازم نشوفوا شي طبيعي #عروسة_الاسماعيلية pic.twitter.com/Y6yy95WVFd — Mariam (@meri_1l_) February 18, 2022