إلغاء رحلات وسقوط ضحايا.. العاصفة يونيس تضرب أوربا وطائرات تصارع الرياح في بريطانيا (فيديو)

ضربت عاصفة قادمة من المحيط الأطلسي شمال غرب أوربا يوم الجمعة مصحوبة برياح شديدة بلغت شدتها حوالي 196 كيلومترا في الساعة، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل.

وتسببت العاصفة يونيس في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف وتدمير سقف ساحة في لندن، وسببت صعوبات كبيرة في هبوط طائرات قادمة إلى مطار هيثرو.

وألغيت مئات رحلات الطيران والقطارات والعبارات في شمال غرب أوربا جراء الرياح التي سببتها العاصفة يونيس وتضرب أوربا بعد أقل من 48 ساعة من العاصفة (دادلي) التي أودت بحياة 5 أشخاص على الأقل.

ولقي 3 أشخاص، واحد كان يسير وآخر في سيارة وثالث على دراجة هوائية في أمستردام وضاحيتها بحسب خدمة الطوارئ الهولندية جراء سقوط أشجار أثناء مرور يونيس في هولندا.

وفي ايرلندا ذكرت الشرطة أن رجلا يبلغ 60 عامًا قتل في سقوط شجرة، وفي لندن، قتلت امرأة في الثلاثين بسقوط شجرة على السيارة التي كانت فيها، وقتل رجل خمسيني قرب ليفربول (شمال) بعد سقوط حطام على الزجاج الأمامي للسيارة التي كان يستقلها، وفقًا للشرطة البريطانية.

وفي بلجيكا، قضى كندي يبلغ 79 عاما كان يعيش على متن قارب في مرسى إبرس (غرب) بعد سقوطه في الماء أثناء محاولته استعادة أغراض سقطت منه، بحسب ما أفادت الشرطة المحلية.

وبلغت سرعة الرياح 196 كلم في الساعة في جزيرة وايت، وهي ظاهرة غير مسبوقة في بريطانيا، في حين ضربت رياح بسرعة تفوق 110 كلم في الساعة مطار هيثرو بلندن.

Millions of people in the U.K. were urged to stay indoors as the second major storm this week prompted warnings of high winds and flying debris across northern Europe. Britain’s weather service said the storm could bring wind gusts above 90 miles per hour. https://t.co/pJHCpyY8IM

— The Associated Press (@AP) February 18, 2022