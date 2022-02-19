إلغاء رحلات وسقوط ضحايا.. العاصفة يونيس تضرب أوربا وطائرات تصارع الرياح في بريطانيا (فيديو)

ضربت عاصفة قادمة من المحيط الأطلسي شمال غرب أوربا يوم الجمعة مصحوبة برياح شديدة بلغت شدتها حوالي 196 كيلومترا في الساعة، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل.

وتسببت العاصفة يونيس في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف وتدمير سقف ساحة في لندن، وسببت صعوبات كبيرة في هبوط طائرات قادمة إلى مطار هيثرو.

وألغيت مئات رحلات الطيران والقطارات والعبارات في شمال غرب أوربا جراء الرياح التي سببتها العاصفة يونيس وتضرب أوربا بعد أقل من 48 ساعة من العاصفة (دادلي) التي أودت بحياة 5 أشخاص على الأقل.

ولقي 3 أشخاص، واحد كان يسير وآخر في سيارة وثالث على دراجة هوائية في أمستردام وضاحيتها بحسب خدمة الطوارئ الهولندية جراء سقوط أشجار أثناء مرور يونيس في هولندا.

Falling trees kill three as Storm Eunice hits the Netherlands https://t.co/59Y9JyingM pic.twitter.com/8OyqeC62vX — Reuters (@Reuters) February 19, 2022

وفي ايرلندا ذكرت الشرطة أن رجلا يبلغ 60 عامًا قتل في سقوط شجرة، وفي لندن، قتلت امرأة في الثلاثين بسقوط شجرة على السيارة التي كانت فيها، وقتل رجل خمسيني قرب ليفربول (شمال) بعد سقوط حطام على الزجاج الأمامي للسيارة التي كان يستقلها، وفقًا للشرطة البريطانية.

وفي بلجيكا، قضى كندي يبلغ 79 عاما كان يعيش على متن قارب في مرسى إبرس (غرب) بعد سقوطه في الماء أثناء محاولته استعادة أغراض سقطت منه، بحسب ما أفادت الشرطة المحلية.

وبلغت سرعة الرياح 196 كلم في الساعة في جزيرة وايت، وهي ظاهرة غير مسبوقة في بريطانيا، في حين ضربت رياح بسرعة تفوق 110 كلم في الساعة مطار هيثرو بلندن.

Millions of people in the U.K. were urged to stay indoors as the second major storm this week prompted warnings of high winds and flying debris across northern Europe. Britain’s weather service said the storm could bring wind gusts above 90 miles per hour. https://t.co/pJHCpyY8IM — The Associated Press (@AP) February 18, 2022

ودعت خدمة الأرصاد الجوية البريطانيين للبقاء في منازلهم بعد أن أصدرت مستوى إنذار أحمر – وهو الأعلى- فوق جنوب غرب إنجلترا وجنوب ويلز وجنوب شرق البلاد بما في ذلك لندن.

وكانت شوارع العاصمة التي وضعت لأول مرة عند مستوى التأهب منذ تطبيق هذا النظام في عام 2011، هادئة على غير عادة في حين تمزق جزء من اللوحة القماشية التي تغطي الموقع الذي تقام فيه الحفلات الموسيقية والمسابقات الرياضية، جراء الرياح العاتية.

وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 70 ألف منزل في جنوب غرب إنجلترا، وظلت العديد من المدارس مغلقة وكان من المقرر عقد اجتماع وزاري بعد الظهر.

Storm Eunice sends crane crashing onto Belgian hospital https://t.co/wfRkOAqjit pic.twitter.com/YTMBhfWBO2 — Reuters (@Reuters) February 18, 2022

ارتفاع الأمواج

وفي فرنسا، تسببت العاصفة في ارتفاع الأمواج لأربعة أمتار في بريتاني، كما ذكرت خدمة الأرصاد الجوية الفرنسية التي وضعت خمس مناطق في حال تأهب برتقالية.

وبلغت سرعة الرياح 110 كلم في الساعة في كاب غري نيه في الشمال الغربي وقد تتجاوز 140 كلم في الساعة محليًا على الساحل بعد الظهر.

وأعلنت شركة السكك الحديد الفرنسية، حدوث اضطرابات في خطوطها الإقليمية، كما شهدت حركة السكك الحديد اضطرابات في بلجيكا وأغلقت العديد من المدارس قبل مواعيدها في شمال ألمانيا وهولندا.

وضربت العاصفة يونيس شمال أوربا بعد أن تعرضت القارة لعواصف في الأيام الأخيرة، وتسببت العاصفة دادلي بمصرع 5 أشخاص في بولندا وألمانيا يوم الخميس.





طائرات في مهب الريح

وفي مطار هيثرو شوهدت طائرات وهي تكافح للهبوط في المطار بلندن وسط رياح عاتية أثناء اجتياح العاصفة يونيس لبريطانيا.

وواجهت بعض الطائرات صعوبة في الهبوط وسط رياح شديدة في مطار هيثرو بلندن أمس الجمعة (18 فبراير) بينما ضربت العاصفة يونيس بريطانيا.

وأظهرت لقطات بثتها (جت تي في) طائرات ركاب قادمة وهي تتعرّض لهبوب الرياح الشديدة، مع ارتداد بعضها عند الهبوط وتحويل البعض الآخر إلى مسارها.

وقال مكتب الأرصاد الجوية البريطاني إن العاصفة يونيس، التي بدأت في وسط المحيط الأطلسي وانطلقت من جزر الأزور باتجاه أوربا عن طريق التيار النفاث، تشكل خطرا على الحياة.

وكان قد تم إلغاء 436 رحلة جوية في جميع أنحاء المملكة المتحدة بعد أن بلغت سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة مستويات قياسية، وفقًا لبيانات الشركة المختصة.