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خلال برنامج حواري.. صحفي يوجه لكمات لسياسي أوكراني مؤيد لروسيا على الهواء مباشرة (فيديو)

أكمل الضيوف الحلقة بعد فض العراك، وتُظهر اللقطات المتداولة آثار الضرب والجروح على الصحفي يوري بوريسوف والنائب الموالي لروسيا نيستور شوفريش (تواصل اجتماعي)
19/2/2022

نشب عراك بين صحفي وضيف خلال برنامج حواري على الهواء مباشرة، أمس الجمعة، في استوديو إحدى القنوات التلفزيونية الأوكرانية.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يُظهر الصحفي وهو يهجم على السياسي ويوجه إليه لكمات بعد أن طرحه أرضًا.

وضرب الصحفي الأوكراني يوري بوريسوف عضو البرلمان نيستور شوفريش المعروف بتأييده لروسيا، خلال حلقة عبر برنامج “حرية الرأي” الذي يقدمه المذيع سافيك شوستر.

وحضرت الحلقة شخصيات سياسية بارزة مثل رئيس الوزراء الأسبق أرسيني ياتسينيوك، والرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، الذين هرعوا لفض الاشتباك الذي نشب بين الصحفي والنائب الأوكراني.

وأكمل الضيوف الحلقة بعد فض العراك، وتُظهر اللقطات المتداولة آثار الضرب والجروح على الصحفي يوري بوريسوف والنائب الموالي لروسيا نيستور شوفريش.

وأثنى الناشط الأوكراني هولبتسكي أولكسي على ما فعله الصحفي قائلًا “ألم يحلم كل منا أن يكون في مكانه؟ إنه بطل”.

وعلّق الناشط والصحفي الأوكراني دان بيلتشيك بالقول “لا يمكنني التوقف عن مشاهدة مترجمة لغة الإشارة”.

ويُظهر الفيديو أن المترجمة توقفت للحظات عند بداية العراك وعلى وجهها تعبير الصدمة، لكنها أكملت ترجمة ما يحدث وكأن العراك جزء من البرنامج.

ورأت الصحفية والناشطة جيني كليمان أن مترجمة لغة الإشارة هي التي تصنع اللقطة.

ووصفت الصحفية ماكس وييس مترجمة لغة الإشارة بأنها محترفة.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند