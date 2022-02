خلال برنامج حواري.. صحفي يوجه لكمات لسياسي أوكراني مؤيد لروسيا على الهواء مباشرة (فيديو)

نشب عراك بين صحفي وضيف خلال برنامج حواري على الهواء مباشرة، أمس الجمعة، في استوديو إحدى القنوات التلفزيونية الأوكرانية.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يُظهر الصحفي وهو يهجم على السياسي ويوجه إليه لكمات بعد أن طرحه أرضًا.

Small update: Yuriy Butusov punched out Nestor Shufrych and got him in a headlock for a minute. https://t.co/Rpf5Paewmn pic.twitter.com/hZbkkuElb4 — Glenn Kates (@gkates) February 18, 2022

وضرب الصحفي الأوكراني يوري بوريسوف عضو البرلمان نيستور شوفريش المعروف بتأييده لروسيا، خلال حلقة عبر برنامج “حرية الرأي” الذي يقدمه المذيع سافيك شوستر.

وحضرت الحلقة شخصيات سياسية بارزة مثل رئيس الوزراء الأسبق أرسيني ياتسينيوك، والرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، الذين هرعوا لفض الاشتباك الذي نشب بين الصحفي والنائب الأوكراني.

وأكمل الضيوف الحلقة بعد فض العراك، وتُظهر اللقطات المتداولة آثار الضرب والجروح على الصحفي يوري بوريسوف والنائب الموالي لروسيا نيستور شوفريش.

Amazing thing is panel discussion continued pic.twitter.com/KAEPuKxe58 — Glenn Kates (@gkates) February 18, 2022

وأثنى الناشط الأوكراني هولبتسكي أولكسي على ما فعله الصحفي قائلًا “ألم يحلم كل منا أن يكون في مكانه؟ إنه بطل”.

Юрій Бутусов супер!!! Ты молодец!!! Отпиз**ь Шуфрича в прямом эфире – это просто… Нет слов… На его месте мечтал быть каждый, нет?)) pic.twitter.com/h86Apy9EjW — Голобуцький Олексій (Holobutskyj Olexij) (@Holobutsky) February 18, 2022

وعلّق الناشط والصحفي الأوكراني دان بيلتشيك بالقول “لا يمكنني التوقف عن مشاهدة مترجمة لغة الإشارة”.

Can't stop watching the sign-language interpreter — Dan Peleschuk (@dpeleschuk) February 18, 2022

ويُظهر الفيديو أن المترجمة توقفت للحظات عند بداية العراك وعلى وجهها تعبير الصدمة، لكنها أكملت ترجمة ما يحدث وكأن العراك جزء من البرنامج.

ورأت الصحفية والناشطة جيني كليمان أن مترجمة لغة الإشارة هي التي تصنع اللقطة.

It’s the woman calmly carrying on with the sign language that makes this. https://t.co/TcQ4XShehf — Jenny Kleeman (@jennykleeman) February 19, 2022

ووصفت الصحفية ماكس وييس مترجمة لغة الإشارة بأنها محترفة.