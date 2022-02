بفارق ثوانٍ.. نجاة شرطي مرور من حادث دهس مميت (فيديو)

تجنب ضابط شرطة مرور في ولاية كولورادو الأمريكية، بأعجوبة إصابة خطيرة عندما اصطدمت سيارة مسرعة بمركبة أخرى تم إيقافها من قبل الشرطي بسبب مخالفة.

وكاد شرطي من كولورادو أن يتعرض لعملية دهس مميتة أثناء توقف حركة المرور على الطريق السريع يوم الثلاثاء عندما اصطدمت سيارة بالمركبة التي أوقفها لتجاوزها بسرعة.

وتُظهر اللقطات الشرطي وهو يخبر سائق السيارة ومن معه، أنهم كانوا يسيرون بسرعة في منطقة تبلغ السرعة فيها 55 ميلًا في الساعة فقط.

وبينما يبتعد الشرطي من نافذة السائق عائدًا باتجاه دراجته النارية لكتابة محضر، اندفعت حافلة صغيرة مسرعة لتصدم مؤخرة السيارة المتوقفة، بعد لحظات فقط من ابتعاد الشرطي.

وبعد ثوانٍ قليلة من مبارحته المكان، اصطدمت الحافلة المسرعة بالسيارة المتوقفة على الرصيف، قبل أن تدور في الشارع وتتوقف في المنتصف، ما تسبب في ربكة للسيارات على الطريق.

وهرع الشرطي إلى حيث تقف السيارة التي قام بتوقيفها قبل ثواني فقط للتأكد من سلامة الراكبين بعد الاصطدام العنيف.

While our trooper attempted to have the driver pull to the right, they ultimately stopped on the wide, left shoulder. Regardless, #MoveOver still applies, and these can some of the minor consequences that can happen if not followed. pic.twitter.com/dpJ3SloqYK

— Colorado State Patrol (@CSP_News) February 16, 2022