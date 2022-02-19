عارضة الأزياء بيلا حديد تتضامن مع المسلمات المحجبات في العالم.. ماذا فعلت؟

انتقدت عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد التمييز ضد النساء المحجبات في فرنسا والهند وكيبيك وبلجيكا، وطالبت بإعادة النظر بالقرارات التي اتخذت ضدهن مؤكدة أنه يجب ترك الحرية للمحجبات في اختيار ملابسهن.

وكتبت عارضة الأزياء الشهيرة من أصول فلسطينية “على الرغم من أن الأشكال المختلفة للحجاب وأغطية الرأس بدأت تظهر في الموضة، فلنتذكر النضال اليومي والإساءة والتمييز التي تواجهها النساء المسلمات بشكل منتظم بسبب إيمانهن وما يمثلن من أجله. بالنسبة لجسد كل امرأة عليها أن تتمسك برأيها الخاص بشأن ما يجب أن تفعله به. هذا ليس قرار أحد، إنه قرارها وحدها فقط”.

وقالت بيلا “رأيت بنفسي التمييز الذي يواجهه أصحاب البشرة الملونة والمسلمون بشكل منتظم في عالم الأزياء، أعرف العديد من أخواتي المسلمات واجهن توقعات مجحفة من الآخرين، إنه تحيز وإجحاف وعنصرية واضحة”.

وكتبت “قفوا إلى جانب أصدقائكم المسلمين، إذا رأيتم شيئا فقولوا إن هناك خطب ما”.

وتأتي هذه الانتقادات عقب منع الحجاب في المدارس بالهند وبعض الأماكن بفرنسا والتضييق المتزايد ضد النساء هناك.

وجاءت انتقادات حديد في منشورات عدة نشرتها عبر حسابها في إنستغرام مرفقة صورا لفتيات محجبات.

وارتأت بيلا حديد أن ما يحدث “أمر سخيف ويظهر حقًا مدى كراهية العالم للإسلام دون الاعتراف بذلك”، موضحة أنه أعمق من الإسلاموفوبيا وتحيز ضد النساء.