داعيًا العالم إلى الاستعداد.. بيل غيتس يرجح احتمال ظهور وباء جديد خطير بالمستقبل (فيديو)

رجّح بيل غيتس -رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت- احتمال ظهور وباء جديد خطير في المستقبل، داعيًا العالم إلى الاستعداد له.

وقال غيتس في حديثه خلال مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي في ألمانيا أمس الجمعة “إن خطر الإصابة بفيروس كورونا بات منخفضًا بشكل كبير، ومن المحتمل ظهور وباء جديد من عامل مسبّب للمرض مختلف عن عائلة فيروس كورونا”.

وانتشر مقطع مصوّر لكلمة بيل غيتس عن الوباء الجديد على تويتر محققًا زهاء مليونيْ مشاهدة، ولاقت تصريحاته تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل.

Bill Gates: "Sadly the virus itself particularly the variant called Omicron is a type of vaccine, creates both B cell and T cell immunity and it's done better job of getting out to the world population than we have with vaccines…" pic.twitter.com/SE2HxJkl2f — Wittgenstein (@backtolife_2022) February 18, 2022

وأشار في حديثه الذي بثته قناة (سي إن بي سي) إلى أن تقدم التكنولوجيا الطبية يجب أن يساعد العالم على القيام بعمل أفضل لمكافحة الوباء الجديد، مؤكدًا ضرورة الاستثمار من الآن والتحضير لمجابهته.

وأضاف بيل غيتس أن أسوأ الآثار لفيروس كورونا قد تلاشت مع اكتساب أعداد كبيرة من سكان العالم مستوى محددًا من المناعة، وتضاءلت شدة الفيروس أيضًا مع أحدث متحوّر (أوميكرون)، لافتًا إلى أن الفيروس أسهم في إكساب الناس المناعة بطريقة أسرع من اللقاحات.

وأبدى ناشطون استياءهم من تصريحات بيل غيتس، مشيرين إلى أنه شخص غير متخصص في المجال الطبي أو العلوم، في المقابل رأى آخرون أن حديثه صحيح عن عدم فائدة اللقاحات.

“Sadly” the virus made more people immune than the trials vaccines he’s been peddling!.. why have we been taking medical advice from a computer programmer anyway? 🤔 https://t.co/xzy80OrztA — Daniel Mc Loughlin (@dannymc16) February 19, 2022

Basically he admits the vaccines failed and we forced billions to take experimental gene therapy. https://t.co/YQTxe8zfnV — Patrick Savalle (@patricksavalle) February 18, 2022

وقالت باحثة طبية من أستراليا عبر تويتر “أنا بصراحة سئمت حتى الموت من الاضطرار إلى سماع ما يقوله الملياردير (بيل غيتس) وماذا عن قضية طبية أو هندسية عالمية. لقد سئمت من السماع عن مشاريعهم الأليفة، ومعاملتهم كما لو كانوا أبطالًا خارقين سينقذوننا أو يعملون لقتلنا”.

وغردت الكاتبة والصحفية الأمريكية بريجيت غابرييل “بيل غيتس ليس طبيبًا، توقّف عن معاملته على أنه طبيب”.

Do you know Bill Gates was a doctor or scientist?!!? How did he become an expert in viruses? https://t.co/quBCSNBGdw — Braeden Burrows 🇨🇦 (@burrows_braeden) February 19, 2022

Bill Gates is not a doctor, stop treating him like one. — Brigitte Gabriel (@ACTBrigitte) February 19, 2022