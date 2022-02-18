حصد ملايين المشاهدات.. لاعب برتغالي يحمل مصابا من الفريق الخصم حتى لا يضيع الوقت (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم البرتغالي ريكاردو كواريزما في الدوري البرتغالي لكرة القدم، وهو يحمل لاعبًا مصابًا من الفريق المنافس ويخرجه من الملعب حتى لا يضيع الوقت.

ويظهر المقطع اللاعب المصاب وهو راقد على أرض الملعب قبل أن يقترب منه كواريزما ويحمله ويخرج به من الملعب، حتى لا يضيع الوقت.

ووقع اللاعب على الأرض في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بينما كان فريق فيتوريا غيماريش، الذي يلعب له كواريزما، متأخرًا بهدف مقابل لا شيء في المباراة، التي جرت في الدوري البرتغالي، وكان غيماريش يحاول تسجيل هدف التعادل.

وبعد أن خطا كواريزما أمتارًا عدة نزل اللاعب المصاب على الأرض، ودخل لاعبو الفريقين في مشادة بسبب ما فعله كواريزما.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء لكواريزما ولاعب الفريق المنافس.