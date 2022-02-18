إنقاذ العشرات بعد حريق ضخم على متن عبّارة متجهة من اليونان لإيطاليا (فيديو)

قالت قوات خفر السواحل اليونانية إن شخصين حوصرا بعدما شب حريق على متن عبارة تبحر من اليونان إلى إيطاليا، في وقت مبكر اليوم الجمعة، وأضافت أنه تم إنقاذ العشرات من الركاب وأفراد الطاقم.

وذكر خفر السواحل أن العبّارة يوروفيري أوليمبيا كان على متنها 239 راكبًا و51 هم أفراد الطاقم عندما اندلع الحريق، وأضاف أن قوارب الإنقاذ نقلت معظمهم إلى جزيرة كورفو حيث كانت سيارات الإسعاف في انتظارهم.

وقالت السلطات اليونانية إن التحقيق لا يزال مستمرًا لمعرفة سبب الحريق.

ولم ترد أنباء عن وفيات أو إصابات شديدة حتى الآن.

وذكرت سلطات الصحة المحلية أن شخصًا يعاني من مشكلة في التنفس ونُقل إلى المستشفى.

وأظهر مقطع مصور الركاب وهم يضعون سترات نجاة على متن قارب إنقاذ إيطالي، في حين تصاعد دخان كثيف من العبارة.

وقال خفر السواحل إن طائرة هليكوبتر كانت في انتظار نقل الركاب الذين ما زالوا محاصرين في مرأب السفينة.

وأبحرت العبّارة من إيجومنيتسا، أكبر ميناء في غرب اليونان، متجهة إلى ميناء برينديزي الإيطالي على بعد تسع ساعات.

واندلع الحريق بالقرب من جزيرة كورفو في البحر الأيوني.

وقالت شركة جريمالدي لاينز المالكة للعبّارة إن النيران ظلت مشتعلة بعد ساعات من إطلاق جرس الإنذار.

(رويترز)

(رويترز)