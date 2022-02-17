نجا بأعجوبة.. انشغل بهاتفه المحمول فسقط من فتحة إلى الطابق السفلي (فيديو)

وثقت كاميرات المراقبة، في منطقة الفاتح بمدينة إسطنبول التركية حادثة سقوط شاب منشغل بهاتفه أثناء سيره في أحد الممرات، إلى الطابق السفلي.

ويظهر مقطع الفيديو شابا يسير في أحد الممرات توجد به فتحات لتوزيع البضائع، داخل مجمع تجاري، وهو ينظر إلى هاتفه المحمول، فسقط من خلال إحدى الفتحات إلى الطابق السفلي.

ويظهر المقطع من خلال كاميرا في الطابق السفلي أن الشاب سقط جالسا على مجموعة من الصناديق الكرتونية دون أن يصاب بأذى، ليقفز بعد ذلك واقفا.

وتشير الدراسات إلى أن السائقين الذين يستخدمون هواتفهم المحمولة أثناء القيادة يتسببون في أكثر من 1.6 مليون حادث كل عام.

وتقول الدراسات إن الرسائل النصية أثناء القيادة أكثر خطورة بـ6 مرات من القيادة تحت تأثير الكحول.

وتشير الإحصاءات إلى أن الارتفاع الحاد فى وفيات المشاة في الولايات المتحدة يعود إلى أولئك الذين يستخدمون هواتفهم الذكية أثناء القيادة أو عبور الطريق.

وفي السنوات الأخيرة، زادت حالات الوفيات بين المشاة بمعدل 4 أضعاف معدل الوفيات الإجمالية على الطرق.

ويقول تقرير لجمعية سلامة الطرق السريعة في الولايات المتحدة إن هناك عددا من العوامل التي يمكن إلقاء اللوم عليها، بما في ذلك استخدام الهاتف المحمول.