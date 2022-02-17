لأول مرة منذ نصف قرن.. مذيعة محجبة تقدم الأخبار على شاشة التلفزيون الجزائري (فيديو)

ظهرت المذيعة المحجبة نجوى جدي على شاشة التلفزيون الجزائري في سابقة تاريخية تنهي حظرًا غير معلن في أروقة المؤسسة الإعلامية الحكومية.

وهذه المرة الأولى التي تقدّم فيها فتاة محجبة الأخبار على التلفزيون الحكومي في الجزائر منذ نحو نصف قرن.

ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية، عن مصدر من داخل التلفزيون الجزائري العمومي قوله إن “نجوى جدي أول صحفية محجبة تقوم بتقديم نشرة أخبار رئيسية”.

وأضاف المصدر للصحيفة أنه “منذ الحراك تم السماح للمحجبات بتقديم البرامج والأركان وحتى الحصص، لكن تقديم النشرات الرئيسية بقي ممنوعًا عليهن بالرغم من كثرة الطلبات التي قوبلت جميعها بالرفض”.

ومنذ استقلال الجزائر منع التلفزيون الرسمي ظهور الصحفيات المحجبات على مختلف قنواته، بالرغم من عدم وجود أي قوانين تنظيمية صريحة تنص على ذلك.

وفي سنة 2012، تم إيقاف الإعلامية نصيرة مزهود عن تقديم نشرة الأخبار، بعد ارتدائها الحجاب.

يشار إلى أن قناة القرآن الكريم التابعة للتلفزيون الحكومي، تسمح لمذيعاتها بالظهور بالحجاب.

وأشاد ناشطون بالخطوة التي اتخذتها إدارة التلفزيون الرسمي، ذاكرين أن الجزائر تسير في الطريق الصحيح، على حد قولهم.

🔴لأول مرة منذ الاستقلال ❤🇩🇿

التلفزيون الجزائري يفتح المجال لـ "المحجبات" في نشرات الأخبار، و الزميلة #نجوى_جدي تتألق في الأداء pic.twitter.com/Q5ZhRFKnyp — نَآشِئَةَ اَلَّلَيْلِ (@perlaMulta) February 15, 2022

لأول مرة و منذ الإســتقلال #التلفزيون_الجزائري يمنح فرصة "للمحجبات" في تقديم النشرة الإخبارية. #نجوى_جدي تصبح أول صحفية محجبة تقدم نشرة الأخبار في تلفزيون العمومي منذ الإســتقلال 🇩🇿 pic.twitter.com/dLPcJS1M10 — مَرْيُومَة 🇩🇿✌🏻🇵🇸 (@me_riem_) February 15, 2022

#التلفزيون_الجزائري يفتح المجال لـ الاعلاميات "المحجبات" في إلقاء نشرات الأخبار ✅لأول مرة منذ الاستقلال. pic.twitter.com/Or9sRHH0bG — 🇩🇿 1.2.3 viva l'algerie (@vivalalgerie7) February 15, 2022