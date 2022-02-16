انهيارات أرضية وفيضانات مميتة تجرف البيوت والسيارات في ولاية برازيلية (فيديو)

قالت الحكومة المحلية في ريو دي جانيرو البرازيلية اليوم الأربعاء، إن 34 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم بعد هطول أمطار غزيرة على مدينة بتروبوليس الواقعة في المنطقة الجبلية بالولاية.

وغمرت المياه شوارع المدينة بسبب هطول الأمطار، في حين أسفرت انهيارات أرضية عن وفيات ومفقودين.

انهيار أرضي مرعب في البرازيل تسببت #الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية و #فيضانات مميتة بمدينة بتروبوليس في #البرازيل يوم الثلاثاء 15 فبراير/شباط أعلنت السلطات مصرع 18 شخصا على الأقل وتسجيل أكثر من 50 انهيارًا أرضيًّا بعد هطول أمطار غزيرة. pic.twitter.com/LQqCXdNvfP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 16, 2022

وقال الرئيس جايير بولسونارو -الذي يسافر إلى روسيا- على تويتر إنه طلب من الوزراء مساعدة المدينة وضحايا العاصفة. كما توجّه كلاوديو كاسترو حاكم ولاية ريو دي جانيرو إلى بتروبوليس ليلة الثلاثاء.

– Falei também para o governador do Rio, Cláudio Castro, que se encontra na região atingida. – Retorno na próxima sexta-feira e, mesmo distante, continuamos empenhados em ajudar ao próximo. Deus conforte aos familiares das vítimas. @secomvc @MinEconomia @mdregional_br @govbr — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 16, 2022

وكتب كاسترو عبر حسابه على تويتر “نحن في بتروبوليس نوضح كل المساعدة المطلوبة في هذا الوقت”، مضيفًا في بيان بالفيديو أنه لن يغادر المدينة إلا عند الاستجابة للكارثة.

Estamos em Petrópolis articulando toda a ajuda necessária neste momento. Ao meu lado, estão os secretários do Estado e o presidente da @alerj, @AndreCeciliano. pic.twitter.com/xvWa0uMkbl — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) February 16, 2022

وقال بولسونارو من موسكو حيث سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، إنه تحدّث مع وزير التنمية الإقليمية روجيريو مارينيو ووزير الاقتصاد باولو جيديس لتأمين المساعدة للمدينة.

وكان وزير التنمية الإقليمية قد ذكر -في وقت سابق- عبر تويتر أن الانهيارات وقعت في 52 منطقة بسبب الفيضانات، وقال إنه على تواصل مع السلطات المحلية من أجل مساعدة المتضررين والقاطنين في مناطق خطرة والأشخاص الذين بقوا في العراء.

Rio de Janeiro eyaletindeki #Petrópolis şehrinden…

Sel bu şehirde önüne çıkan her şeyi alıp götürmüş, otobüsleri bile 😳 pic.twitter.com/SHuTYXsurk — Ahmet Yeşiltepe (@ahmetyesiltepe) February 16, 2022

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حدوث انهيارات أرضية في مناطق جبلية وغمر الشوارع والحدائق بالمياه وانجراف سيارات وحافلات.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن مدينة بتروبوليس هطلت فيها الأمطار المتوقعة في فبراير/شباط بأكمله، خلال 6 ساعات فقط.

Que desespero… O cenário é de guerra em #Petrópolis. A prefeitura decretou estado de calamidade pública Leia: https://t.co/77Xz9F75pT pic.twitter.com/auEKjDmlLi — Metrópoles (@Metropoles) February 16, 2022

وبثّت فيديوهات درامية للأحداث، بعضها يُظهر تدفق حطام سريع للغاية قاطعًا المدينة، وتشير تقارير محلية إلى أن بتروبوليس تلقت مستويات غير عادية من الأمطار.

ومنذ ديسمبر/كانون الأول، تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية مميتة في شمال شرقي البرازيل وولاية ساو باولو، وهددت بتأخير المحاصيل في الغرب الأوسط، بجانب تعليق عمليات التعدين في ولاية ميناس جيرايس لمدة قصيرة.

وفي عام 2011 تعرضت المدينة لكارثة فيضانات، تحولت إلى مأساة بعد أن لقي أكثر من 900 شخص حتفهم بينما فُقد أكثر من 100 آخرين.

Que triste essa situação de Petrópolis 😥 pic.twitter.com/KWjd9mna1r — Rebecca 🎀 (@mcrebecca) February 16, 2022

Subiu para 23 o número de mortos em razão das fortes chuvas que atingem Petrópolis, no Rio de Janeiro. Em 6 horas caíram 259 mm de água, sendo que 238 mm era o previsto para o mês inteiro. Ruas, casas, prédios e carros foram destruídos. pic.twitter.com/CiI1GRAmzb — Renato Souza (@reporterenato) February 16, 2022

🚨 URGENTE: Rua Tereza Destruída. Construções Desabadas. Petrópolis debaixo d'água. Vídeos que recebi dos moradores. pic.twitter.com/Sk3eFggau3 — Silvia Hammes (@_SilviaHammes) February 16, 2022