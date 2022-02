فشلوا في إنبات زهرة.. معسكرات سخرة وأشغال شاقة لخبراء زراعيين في كوريا الشمالية

قبل عيد ميلاد كيم جونغ إيل اليوم الأربعاء (المعروف أيضًا باسم يوم النجم الساطع) الذي يتم الترويج له باعتباره أكبر عطلة في البلاد، فُرضت عقوبات في بعض أجزاء كوريا الشمالية على بستانيين “متهمين” بإهمال زراعة وإنبات زهرة (الكيمجونغيليا) الوطنية التي سُميت على اسم الزعيم الراحل.

وحُكم على موظفين وخبراء زراعيين بالسجن والأشغال الشاقة لشهور متفاوتة المدد داخل معسكر السخرة (العمل القسري) بسبب إهمالهم أزهار الكيمجونغيليا وعدم إنباتها في موعد حدده المسؤولون.

ونقل موقع (ديلي إن كاي) -الذي يديره منشقون من كوريا الشمالية- عن مصدر في مقاطعة يانغ غانغ أن رجلًا بمقاطعة سامسو في الخمسينيات من عمره (يُعرف باسم هان) وكان مديرًا لدفيئة زراعية (الصوبة أو ما يُسمى البيت الأخضر) تزرع أزهار الكيميلسونغيا (Kimilsungia) والكيمجونغيليا (Kimjongilia) حُكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر.

ومن أجل زراعة الأزهار بشكل صحيح، يجب التحكم في درجة الحرارة والرطوبة في تلك البيوت بعناية. ومع ذلك كان (هان) يفتقر إلى إمدادات ثابتة من الحطب وانتهى به الأمر إلى إهمال الدفيئة.

واتخذ الموقف فجأة منعطفًا غريبًا الشهر الماضي عندما تقرر في اجتماع المكتب السياسي أثناء الإعداد للاحتفال بعيد ميلاد كيم إيل سونغ، إذ أمرت لجنة الحزب في المقاطعة مسؤولي سامسو بالتخطيط لمعرض أزهار الكيمجونغيليا.

“North Korean man sentenced to six months in forced labor camp for neglecting Kimjongilia flowers” https://t.co/ZoRmtrphA0

— Alisha’s Eternal Cubby (@ProfPlatypus) February 16, 2022