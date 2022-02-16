قبل ثوانٍ من الموت حرقا.. خروج امرأة وطفلها من سيارة مشتعلة وسط الطريق (فيديو)

أفادت دائرة الإطفاء بولاية تكساس الأمريكية بنجاة امرأة وطفلها الصغير بعد اشتعال سيارتهما أثناء السير على الطريق، وقالت إنهما “محظوظان لأنهما على قيد الحياة”.

وكانت المرأة تقود سيارتها برفقة طفلها حوالي الساعة 4 مساء السبت على أحد الطرق بمدينة سبرينغ، عندما فوجئت بأن السيارة تشتعل، وتمكنت من الفرار بابنها قبل لحظات من تصاعد النيران في المركبة.

وقال النقيب (تيم وايمان) من إدارة إطفاء المدينة “تحدثتُ مع السائقة وطفلها الصغير. كان كلاهما في حالة اهتزاز شديد لكنهما بخير”، وتتولّى الشرطة المحلية التحقيق في الحادث.

ويُظهر مقطع مصور للحادث المرأة وهي تقود لمسافة لا تقل عن ميل، مع تصاعد الدخان من خلف السيارة والنيران تحتها قبل أن تتوقف عندما أدركت الأمر.

وأضاف وايمان “لم تكن المرأة تعلم أن السيارة مشتعلة ولم تلحظ أنها تحترق، وما جعلها تتوقف وتنتبه حقًّا هو أنها لاحظت خروج دخان من فتحات التهوية”، وتابع “إنهما محظوظان ومباركان جدًّا”.

وأوضح أن ضوء ناقل الحركة الخاص بالمرأة أنار قبل لحظات من اشتعال النيران في السيارة. ويعتقد المحققون أن الحريق نتج عن نوع من العطل الميكانيكي.

ونصح النقيب وايمان أي شخص يجد نفسه في وضع مماثل قائلًا “فقط حافِظ على وعيك بمحيطك. راقب مركبتك. انتبه لتلك الأضواء المزعجة التي تأتي، وتوقّف وانظر ماذا يحدث بسيارتك”.