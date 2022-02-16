شاهد: رد فعل طفل سوري أصم يسمع لأول مرة بعد عملية جراحية

نشر أب سوري تسجيلًا مصورًا لابنه البالغ من العمر عامين عقب نجاح عملية جراحية لتركيب قوقعة بالأذن ليتمكن من السماع لأول مرة في حياته بعد أن ولد أصمًا.

بعد إجراء عملية زراعة قوقعة له.. طفل سوري #لاجئ في #تركيا يستمع لكلمات الأذان لأول مرة منذ ولادته pic.twitter.com/xEnoa1Tzql — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 16, 2022

ويظهر في المقطع المصوّر الطفل السوري فراس كردوش مع والده اللاجئ في تركيا وهو يبكي عقب العملية الجراحية لزراعة قوقعة إلكترونية في الأذن.

وهدأ الطفل سريعًا مع اكتشاف قدرته على السمع لأول مرة وهو يستمع لصوت الأذان لأول مرة بعد عامين على ولادته.