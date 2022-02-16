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شاهد: رد فعل طفل سوري أصم يسمع لأول مرة بعد عملية جراحية

الطفل السوري فراس كردوش (مواقع التواصل)
16/2/2022

نشر أب سوري تسجيلًا مصورًا لابنه البالغ من العمر عامين عقب نجاح عملية جراحية لتركيب قوقعة بالأذن ليتمكن من السماع لأول مرة في حياته بعد أن ولد أصمًا.

ويظهر في المقطع المصوّر الطفل السوري فراس كردوش مع والده اللاجئ في تركيا وهو يبكي عقب العملية الجراحية لزراعة قوقعة إلكترونية في الأذن.

وهدأ الطفل سريعًا مع اكتشاف قدرته على السمع لأول مرة وهو يستمع لصوت الأذان لأول مرة بعد عامين على ولادته.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند