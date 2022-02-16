امرأة تتعرض لاعتداء جنسي في مصعد أحد أكبر محطات مترو باريس

ألقت قوات الأمن الفرنسية القبض على شاب ثلاثيني، الثلاثاء، في محطة مترو (بورت دي ليلاس) في باريس، بعد اتهامه بالاعتداء جنسيًا على امرأة في مصعد المحطة.

ورصدت كاميرات المراقبة محاولة الاعتداء التي جرت حوالي الساعة الثالثة بعد ظهر أمس، الثلاثاء.

وتلقّت الضحية (47 سنة) لكمات على وجهها عندما حاولت دفع المعتدي الذي انقض عليها، قبل أن تتمكن من الهروب.

وقالت صحيفة (لوباريزيان) الفرنسية، إن تسجيلات الكاميرا أظهرت أن المعتدي كان مصممًا على فعله، إذ لاحق الضحية لدقائق عدة قبل الاعتداء عليها.

ولجأت المرأة بعد هروبها إلى أحد السائقين في المحطة، الذي أبلغ رجال الأمن ليتمكنوا من إلقاء القبض على المتهم، فيما دخلت الضحية في حالة صدمة، قبل نقلها إلى قسم الطوارئ في مستشفى تينون.

وراجع المحققون لقطات كاميرات المراقبة، التي سجّلت المشهد بأكمله والذي تطابق مع رواية الضحية.

وقالت الصحيفة إن المعتدي سيراجع طبيبًا نفسيًا لتحديد ما إذا كان يتحكّم في أفعاله، قبل أن يتخذ مكتب المدعي العام في باريس قرارًا بشأن مصيره.

وأشارت الصحيفة إلى أن محطة المترو تحتوي على خطين يتصلان بالترامواي والحافلات، وتستقبل يوميًا 5000 آلاف مسافر، فيما يلجأ الكثير من المشردين إليها خلال النهار، موضحة أن عددًا من الركاب اشتكوا من عدم الأمان.

وأضافت أن السلطات تتعامل مع حوالي 200 حادثة اعتداء ذات طابع جنسي في وسائل النقل في فرنسا سنويًا، وتخصص الشرطة فريقًا خاصًا من 170 محققًا يتولى أمن النقل في البلاد.