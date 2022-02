مضيفة طيران تستخدم إبريق القهوة للسيطرة على “راكب مشاغب”.. ما القصة؟ (فيديو)

أدت حادثة غريبة إلى تغيير مسار طائرة تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز عندما اضطرت مضيفة إلى السيطرة على راكب عبر ضربه بإبريق القهوة بعدما حاول فتح باب الخروج عقب الإقلاع، بحسب بيان لوزارة العدل الأمريكية.

واتُهم الراكب (50 عامًا) بالاعتداء على مضيفة الطيران وتخويفها والتدخل في أداء واجباتها المهنية وفقًا لوزارة العدل الأمريكية التي قالت إنها “ملتزمة تمامًا” بمحاسبة ركاب شركات الطيران المخربين الذين ينتهكون القانون الفدرالي.

وقالت شركة أمريكان إيرلاينز في بيان حول الواقعة إن طائرة تابعة لها كانت متجهة إلى واشنطن يوم الأحد الماضي هبطت في كانساس سيتي بولاية ميزوري بعد أن قام أفراد الطاقم والركاب بإخضاع أحد الركاب “المشاغبين”، بحسب موقع (سي إن إن).

An American Airlines flight headed to Washington was diverted to Kansas City after crew members and passengers subdued an unruly passenger, the airline said https://t.co/lGqtab7pfu pic.twitter.com/HWcWwRJvs9

وقالت شركة الطيران “راكب جامح أظهر سلوكًا غير منتظم تم إخضاعه في النهاية من قبل طاقمنا وبمساعدة ركاب آخرين”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ووفقًا لشهادة خطية عن الحادثة أوردتها مواقع أمريكية، قال الرجل للمضيفات إن أشخاصًا يحاولون إيذاءه تبعوه على متن الطائرة، وإنه سمع أفرادًا يؤذون عائلته عبر الهاتف، وعندما سُئل الراكب عن شكل الأفراد قال للمضيفات إن أحدهم كان جالسًا بجانبه على متن الطائرة والآخر يحمل سكينًا.

وجاء في البيان الصحفي لوزارة العدل أن الرجل أظهر سلوكًا عدوانيًا غريبًا وحاول فتح باب الخروج فأمسكت مضيفة طيران بإبريق القهوة وضربته مرتين في رأسه، بينما تقدم العديد من الركاب لمساعدة المضيفات.

A flight from #LA to #DC made an emergency landing in Kansas City after an unruly passenger tried to enter the cockpit and open an exit door. @IleanaMDiaz reports that a flight attendant hit him in the head with a coffee pot to get him to stop.

MORE: https://t.co/BaBNhpN9tt pic.twitter.com/mi2IiJIGae

— Morning in America (@newsnationam) February 14, 2022