رفعته بملاءة.. أمٌّ تخاطر بحياة ابنها لاستعادة رداء سقط في الطابق التاسع (فيديو)

يبدو أن استعادة قطعة من الملابس كانت مسألة حياة أو موت بالنسبة لأمّ هندية؛ حيث أسقطت ابنها من الشرفة إلى الطابق التاسع لكي يلتقط تلك القطعة معرضة حياته للخطر في مشهد صادم.

وأظهرت لقطات مصورة تداولت على نطاق واسع خلال الأيام الماضية، الأمَّ وهي تُدَلّي ابنها من شرفة المنزل في الدور العاشر بعد سقوط قطعة ملابس منها في مجمع سكني في مدينة فريد آباد بولاية هاريانا شمالي البلاد.

ورصد المقطع الذي صوره الجيران في 6 فبراير/شباط الجاري الطفل وهو معلّق بشكل غير مستقر في الهواء وتسحبه الأم ببطء وبجوارها جدته وأشقائه.

وعلق ضابط شرطة يدعى ديبانشو كابرا على تويتر “صُعقت عند مشاهدة الفيديو، مستوى عالٍ من الإهمال وعدم تحمل المسؤولية لا يحق لها أبدًا المخاطرة بحياة ابنها”.

Appalled to see this video of a mother from #Faridabad ! Heights of carelessness, insensitivity & irresponsibility. She has no right to risk her kid's life. pic.twitter.com/uNj362e9UO

وقالت بارفين ساراسوات وهي إحدى جارات المرأة لوسائل إعلام محلية إن الأم “لم تطلب المساعدة من أحد بل قررت فورًا المخاطرة بحياة ابنها”.

وأضافت “كان عليها الاتصال بعمال الصيانة في المجمع بدلًا من القيام بشيء خطير كهذا” وأكدت أن إدارة المجمع السكني “أصدرت إنذارًا بحق الأم”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع في ظل انتقادات واسعة لتصرف الأم الذي كان يمكن يفقدها ابنها.

بدورها، طالبت واحدة من مستخدمي تويتر باعتقال الأم على الفور لأنها ليست أمينة على حياة الطفل، وفق تعبيرها.

This woman deserves to be arrested or admitted to an asylum. She is not safe for the child. Please save him @smritiirani

Watch: Mother hangs son from 10th floor balcony by bedsheet to fetch saree https://t.co/8mvKmiG4Ea via @indiatoday

— Arpita 🇮🇳 (@arpita_dg) February 12, 2022