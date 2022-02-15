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رفعته بملاءة.. أمٌّ تخاطر بحياة ابنها لاستعادة رداء سقط في الطابق التاسع (فيديو)

أم هندية تدلّي ابنها من الدور العاشر لالتقاط قطعة ملابس (مواقع)
15/2/2022

يبدو أن استعادة قطعة من الملابس كانت مسألة حياة أو موت بالنسبة لأمّ هندية؛ حيث أسقطت ابنها من الشرفة إلى الطابق التاسع لكي يلتقط تلك القطعة معرضة حياته للخطر في مشهد صادم.

وأظهرت لقطات مصورة تداولت على نطاق واسع خلال الأيام الماضية، الأمَّ وهي تُدَلّي ابنها من شرفة المنزل في الدور العاشر بعد سقوط قطعة ملابس منها في مجمع سكني في مدينة فريد آباد بولاية هاريانا شمالي البلاد.

 

ورصد المقطع الذي صوره الجيران في 6 فبراير/شباط الجاري الطفل وهو معلّق بشكل غير مستقر في الهواء وتسحبه الأم ببطء وبجوارها جدته وأشقائه.

وعلق ضابط شرطة يدعى ديبانشو كابرا على تويتر “صُعقت عند مشاهدة الفيديو، مستوى عالٍ من الإهمال وعدم تحمل المسؤولية لا يحق لها أبدًا المخاطرة بحياة ابنها”.

وقالت بارفين ساراسوات وهي إحدى جارات المرأة لوسائل إعلام محلية إن الأم “لم تطلب المساعدة من أحد بل قررت فورًا المخاطرة بحياة ابنها”.

وأضافت “كان عليها الاتصال بعمال الصيانة في المجمع بدلًا من القيام بشيء خطير كهذا” وأكدت أن إدارة المجمع السكني “أصدرت إنذارًا بحق الأم”.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع في ظل انتقادات واسعة لتصرف الأم الذي كان يمكن يفقدها ابنها.

بدورها، طالبت واحدة من مستخدمي تويتر باعتقال الأم على الفور لأنها ليست أمينة على حياة الطفل، وفق تعبيرها.

وكتب حساب لفتاة تُدعى كيران ديب “لا أصدق أنها فعلت ذلك وأدلت ابنها من الشرفة لاستعادة الملابس”.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الأم ندمها على هذا التصرف وشعورها بالأسف بعد المخاطرة بحياة ابنها بهذا الشكل.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام هندية