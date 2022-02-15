عاش بأموالهم حياة باذخة.. السجن 20 عاما لممثل أمريكي احتال على مستثمرين بـ650 مليون دولار

حُكم على ممثل أمريكي، الإثنين، بالسجن 20 عامًا لتنظيمه عملية احتيال سحب خلالها مبلغ 650 مليون دولار ليعيش نمط حياة باذخًا مع شراء يخوت وقصور وسيارات فارهة.

وأوجد زاكاري هورفيتز عقودًا مزيّفة أوهم المستثمرين بأنها مع جهات كمنصات نتفليكس و”HBO” ليدفعوا مبالغ طائلة من الأموال استثمرها في رحلات على طائرات خاصة وشراء سيارات فارهة وقصر فخم في لوس أنجلوس.

وأوضحت وزارة العدل أن “المدّعين قالوا إن هورفيتز قدّم نفسه على أنه نجم هوليوودي ناجح، وجهة فاعلة في المجال، وقال إنه استفاد من علاقاته مع منصات الفيديو عبر الإنترنت مثل نتفليكس و(HBO) لبيعهم حقوق توزيع أفلام أجنبية”.

وكان هورفيتز (35 عامًا) الذي أدى أدوارًا في أفلام رعب صغيرة، يقول للمستثمرين إنه يشتري حقوق التوزيع الأجنبي للأفلام الأمريكية ثم يبيعها لمنصات الفيديو.

وقدّم الرجل لكل ضحية ورقة تنص على أنه سيحصّل أرباحًا جيّدة بعد 6 أشهر أو 12 شهرًا.

واستمر طيلة 7 سنوات في تنفيذ المخطط باستخدام أموال مستثمرين جدد لسداد مستحقات المستثمرين السابقين.

وانهارت الخطة برمّتها مع مرور الوقت بعدما اختفى مبلغ 230 مليون دولار.

واعترف الممثل بعملية الاحتيال في أكتوبر/تشرين الأول، وأقرّ بأنه لم يشتر أبدًا أي حقوق أفلام أو يؤمّن أي عقود للتوزيع.

وأشار المدّعون في مذكرة للقاضي إلى أن الممثل بدأ عمله الاحتيالي من خلال خداع أصدقائه في الجامعة، وفق ما أوضحت صحيفة لوس أنجلوس تايمز.

وقالوا إن الممثل “بدأ بخيانة ثقة أصدقائه الذين لم يأخذوا حذرهم لعدم تخيّلهم أن شخصًا عرفوه لسنوات يمكن أن يخدعهم وعائلاتهم ويمس بمدخراتهم”.

وحُكم على هورفيتز بالسجن 20 عامًا، وأمره القاضي مارك سكارسيتو بإعادة مبلغ 230 مليون دولار إلى ضحاياه.