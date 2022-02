حسين الجسمي يهدي أغنية للشعب التركي بمناسبة زيارة أردوغان (فيديو)

نشر المغني الإماراتي حسين الجسمي مقطع فيديو له وهو يؤدي أغنية باللغة التركية، وكتب معلقًا “إهداء من الشعب الإماراتي إلى الشعب التركي”.

وأدى الجسمي الأغنية الشهيرة “كل شيء يذكّرني بك”، وهي أغنية مفضلة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي بدأ الإثنين زيارة إلى الإمارات لمدة يومين.

وسبق أن أدى هذه الأغنية أكثر من مطرب ومطربة أتراك، لكن النسخة الأبرز تعود إلى المطربة “معزز أباجي”.

واكتسبت الأغنية بعدًا سياسيًّا منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، خلال رحلة صعود أردوغان وحزب “العدالة والتنمية” إلى الحكم في تركيا عام 2002.

وردد الرئيس التركي هذه الأغنية في أكثر من مناسبة.

وتضمّن مقطع الفيديو -الذي نشره الجسمي على قناته في (يوتيوب) مساء الإثنين- مشاهد تبرز معالم تركيا والإمارات.

وحصد المقطع أكثر من 30 ألف مشاهدة بعد وقت قليل من نشره، كما انتشر المقطع على منصات التواصل الاجتماعي وحظي بكثير من التعليقات وإعادة النشر.

Bana her şey seni hatırlatıyor 🎶

Muhteşem ses ve yorum

Teşekkürler شكرا جزيلا@7sainaljassmi

We look forward to seeing you soon in İstanbul pic.twitter.com/y6WO4EUvP4

— Mehmet Kara (@mehmet_karaist) February 14, 2022