ريان جديد بالسودان.. طفل علق داخل عربة نفايات 8 ساعات وكادت آلة الضغط تقتله (فيديو)

علق طفل سوداني داخل سيارة نفايات في العاصمة الخرطوم أكثر من 8 ساعات حتى أدركته العناية الإلهية فتمكنت عناصر الدفاع المدني من إخراجه بعد أن كادت ماكينة ضغط النفايات تودي بحياته.

وأعادت هذه المأساة التي تابعها السودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الأذهان اللحظات الحرجة التي عاشها الطفل المغربي ريان في بئر جاف بإقليم شفشاون عدة أيام وجهود إنقاذه ثم إخراجه بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة تظهر خلالها أطراف الطفل البالغ من العمر 10 سنوات بعد أن عَلق داخل السيارة خلال عمله في جمع النفايات.

وأكد حساب لمتابعة تُدعى حنان أحمد أن “الطفل عالق في عربية النفايات من حوالي الساعة 11 مساء الاثنين حتى الآن، نزف كمية من الدماء وتجري محاولة قطع صندوق العربية (السيارة) بحجر النار لإخراجه”.

وحاولت قوات الدفاع المدني تحرير الطفل بقطع صندوق السيارة دون أن يتعرض لأذى، بعد أن تأكّدوا أنه لا يزال على قيد الحياة وتحدثوا إليه لطمأنته.

“طفل عربة النفايات”

بدورها، أكدت وسائل إعلام محلية أن الطفل تم إنقاذه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بعد تعرضه لإصابات متعددة.

وتفاعل النشطاء مع حادثة الطفل السوداني التي أعادت إلى الأذهان محاولات إنقاذ الطفل المغربي ريان بعد سقوط في بئر عميق ودشنوا وسمًا باسم (طفل عربة النفايات) للتدوين ومتابعة الواقعة من خلاله.

وكتب حساب لشخص يُدعى حسين “حتى أنت أيها المكادح لم تسلم! من أبسط الأشياء تطوير إمكانيات الدفاع المدني وتطبيق معايير الأمن والسلامة لعمال النظافة والصرف الصحي وتحسين بيئة العمل ولكن هؤلاء مشغولون بأدوار أخرى”.

وفي هذا السياق، انتقد حساب لشخص يُدعى صلاح على فيسبوك عدم اهتمام الإعلام بواقعة الطفل السوداني.

🔴تم إخراج الطفل العالق داخل عربة النفايات بالخرطوم بحري بعد ٨ ساعات من محاولات إنقاذه وتم إسعافه#طفل_عربة_النفايات pic.twitter.com/0tuC8tGpI3 — ‏هاشتاق السودان 🇸🇩 (@hash_sudan) February 15, 2022

وتُلقي الحادثة الضوء على جريمة عمالة الأطفال في السودان واستغلالهم في أعمال شاقة مثل جمع النفايات وأعمال البناء وغيرها.

وعبّر عبد السلام منداس المتحدث باسم تنسيقية لجان المقاومة في أم درمان عن غضبه، وقال “طفل في العاشرة يشتغل في عربة نقل النفايات التي تتبع للحكومة ومهمة هذا الصغير هو ضغط النفايات داخل العربة”.

وتابع “منذ الحادية عشرة من مساء أمس الإثنين ظل هذا الطفل عالقًا في العربة وفشلت الحكومة في إنقاذه حتى الآن، وده انتهاك حقوق الطفل وحقوق الكبار ذاته”.