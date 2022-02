“أغبى سؤال على الإطلاق”.. كلمات عفوية خلال “مقابلة عمل” تشعل المنصات (فيديو)

لم تتوقع الأمريكية شيلين مارتينيز، أن جملة ساخرة قالتها بعفوية سوف تكلّفها خسارة فرصة عمل جديدة تقدمت إليها بعد أن تم تسجيلها صوتًا وصورة خلال المقابلة.

وظهرت الفتاة وهي تتحدث مع شخص مجهول خلال مقطع مصوّر، قبيل إجراء مقابلة عمل مع شركة طيران محلية في الولايات المتحدة.

وكررت شيلين أحد الأسئلة قبيل بدء المقابلة “ما هو انطباعك عن شركة طيران سكاي ويست (SkyWest Airlines) وما هو صداها لديك؟”.

وعلّقت عليه بطريقة ساخرة “هذا أغبى سؤال سمعته في حياتي وهو الأكثر سخافة”، وهي لا تدري أن المقابلة يجري تسجيلها.

ولاحظت شيلين فجأة أن كاميرا منصة الموقع الخاص بالشركة سجّلت كلامها فتغيرت ملامحها وحاولت الاعتذار. وأردفت “أنا آسفة جدًّا، كنت أتدرب على الأسئلة، آسفة للغاية”.

وانتشر المقطع المصور على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع حتى وصل عدد مشاهدته إلى 7 ملايين.

وقالت شيلين في مقطع فيديو آخر عبر حسابها على تيك توك “لم أحصل على الوظيفة وعملي الآن أيضًا أصبح مهدّدًا”.

وتابعت “عندما انتشر مقطع الفيديو اكتشف زملائي في العمل أني أبحث عن وظيفة أخرى، والآن يعرف رئيسي بذلك، ولا أعتقد أن أيّ شخص سيوظفني الآن بعد أن أُطرد”.

وغرد حساب لسيدة تقول إنها جدة شيلين “حفيدتي تتدرب على السؤال الأخير خلال مقابلة توظيفها لدى سكاي ويست، شاهدوا وجهها عندما أدركت أن حديثها مُسجل”.

وأعلنت شيلين خلال العديد من مقاطع الفيديو أنها لا تزال تبحث عن عمل بعدما حقق مقطعها المصور أكثر من مليون إعجاب على منصة (تيك توك).

My granddaughter practicing her final interview question for her SkyWest application. Her face when she realizes she’s been recording all along. #priceless #chaylenemartinez #skywest #shouldahiredher pic.twitter.com/fLQeP6dPoX

— Cindi (@Cindi53381328) February 11, 2022