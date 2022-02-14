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وجدت الحُبّ الحقيقي في الـ73 من عمرها.. مسنّة أمريكية تعلن ارتباطها وتثير تفاعلا عالميا (فيديو)

مسنّة أمريكية تعلن عثورها على الحب الحقيقي وهي في عمر الـ73 (تويتر)
14/2/2022

أثبتت قصة عجوز أمريكية عثرت على شريك حياتها وهي في العقد الثامن من عمرها بعد تجربة زواج سابقة دامت أربعة عقود، أن الحب لا يعرف التقدم في العمر.

ونشرت كارول ماك (73 عامًا) على تويتر تغريدة أعلنت فيها عن “ارتباطها” خلال فترة الحجر الصحي بعد أن عثرت على الحب من جديد.

وتفاعل أكثر من مليون شخص مع تغريدة كارول التي قالت فيها “الحياة غريبة جدًّا. بعد 4 عقود من الزواج لم أتوقع أبدًا أن أكون عزباء في سن الـ70”.

وتابعت “بالتأكيد لم أكن أتوقع أن أجد الحب الحقيقي في سن الـ73 وسط الجائحة” كما حرصت على التفاعل مع تعليقات الجمهور وقدمت الشكر للجميع.

وأوضحت كارول “حصلت على الطلاق بعد أن اكتشفت خيانة زوجي ولم أشعر بالسعادة إلا الآن”.

وحصدت تغريدة كارول أكثر من مليون إعجاب خلال 3 أيام.

وعبّرت كارول عن إيمانها بالزواج المدبّر لأن الآباء يعرفون أبناءهم بشكل أفضل ويمكنهم تقديم مساعدة حقيقية لإيجاد شريك الحياة المناسب لهم خاصّة أن القيم المشتركة هي التي تصنع زواجًا سعيدًا.

وغردت كارول لتقديم الشكر بعد الأمنيات الطيبة التي وصلت إليها وتعجبت من افتراضات حول حالتها الصحية والعقلية.

وأكدت أنها ستكتفي بنشر تغريدات عن السياسة وجائحة كورونا وحيواناتها الأليفة في إشارة إلى تجنّب الحديث عن حياتها الشخصية.

ولفتت قصة المسنّة الأمريكية الأنظار، حيث غرد آخرون حول إيجاد الحب وشريك الحياة المثالي برغم التقدم في العمر.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي