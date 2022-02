وجدت الحُبّ الحقيقي في الـ73 من عمرها.. مسنّة أمريكية تعلن ارتباطها وتثير تفاعلا عالميا (فيديو)

أثبتت قصة عجوز أمريكية عثرت على شريك حياتها وهي في العقد الثامن من عمرها بعد تجربة زواج سابقة دامت أربعة عقود، أن الحب لا يعرف التقدم في العمر.

ونشرت كارول ماك (73 عامًا) على تويتر تغريدة أعلنت فيها عن “ارتباطها” خلال فترة الحجر الصحي بعد أن عثرت على الحب من جديد.

وجدت شريك حياتها وعمرها 73 عاما.. رواج واسع لتغريدة سيدة أمريكية أعلنت فيها ارتباطها pic.twitter.com/B3s3Bb1H54 — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) February 13, 2022

وتفاعل أكثر من مليون شخص مع تغريدة كارول التي قالت فيها “الحياة غريبة جدًّا. بعد 4 عقود من الزواج لم أتوقع أبدًا أن أكون عزباء في سن الـ70”.

وتابعت “بالتأكيد لم أكن أتوقع أن أجد الحب الحقيقي في سن الـ73 وسط الجائحة” كما حرصت على التفاعل مع تعليقات الجمهور وقدمت الشكر للجميع.

Life is so strange. After nearly four decades of marriage, I never expected to be single again at 70. And I certainly didn’t expect to find true love at the age of 73 in the middle of a pandemic! And now this! pic.twitter.com/HszN0zj9pr — Carol H. Mack (@AttyCarolRN) February 11, 2022

وأوضحت كارول “حصلت على الطلاق بعد أن اكتشفت خيانة زوجي ولم أشعر بالسعادة إلا الآن”.

وحصدت تغريدة كارول أكثر من مليون إعجاب خلال 3 أيام.

وعبّرت كارول عن إيمانها بالزواج المدبّر لأن الآباء يعرفون أبناءهم بشكل أفضل ويمكنهم تقديم مساعدة حقيقية لإيجاد شريك الحياة المناسب لهم خاصّة أن القيم المشتركة هي التي تصنع زواجًا سعيدًا.

thank you! I didn’t really lose my husband. I kicked him out when I found out he had another woman on the side. And I’ve never looked back. — Carol H. Mack (@AttyCarolRN) February 12, 2022

وغردت كارول لتقديم الشكر بعد الأمنيات الطيبة التي وصلت إليها وتعجبت من افتراضات حول حالتها الصحية والعقلية.

وأكدت أنها ستكتفي بنشر تغريدات عن السياسة وجائحة كورونا وحيواناتها الأليفة في إشارة إلى تجنّب الحديث عن حياتها الشخصية.

Wow! This really blew up! A few final thoughts.

•I really appreciate all your well wishes.

•I am amused by your assumptions about my mental state, financial health, computer skills, and sex life.

•I will now return to posting about politics, the pandemic, and my pets. https://t.co/58LsmdkagX — Carol H. Mack (@AttyCarolRN) February 13, 2022

ولفتت قصة المسنّة الأمريكية الأنظار، حيث غرد آخرون حول إيجاد الحب وشريك الحياة المثالي برغم التقدم في العمر.