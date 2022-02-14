لحظات مرعبة.. نزلاء فندق يقفزون من النافذة بعد اندلاع حريق هائل (فيديو)

شبّ حريق ضخم في أحد فنادق مدينة برشلونة بإسبانيا مما دفع نزلاء الفندق إلى القفز من النوافذ في مشهد مؤثر لتجنب موت وشيك.

وأظهرت لقطات مصورة ما لا يقل عن 3 أشخاص وهم يقفزون من نافذة في الطابق الثالث من فندق كورونادو في برشلونة بعد تكديس طبقات من الحشايا لهم، هربًا من الحريق.

🇪🇦#ESPAÑA | Tres personas heridas de gravedad y varios leves tras un incendio en el hotel Coronado ubicado en la calle Nou de la Rambla, en #Barcelona. Algunos huéspedes saltaron del edificio. pic.twitter.com/ttAEmcQsj2 — Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) February 12, 2022

ورصد المقطع لحظات الرعب التي عاشها الجميع حيث صرخ المارة في الشارع عندما قفز رجل من النافذة، وقد غطى دخان كثيف المكان كله.

وقالت زولما إيتزا المتحدثة باسم خدمات الطوارئ “لدينا 9 أشخاص مصابين جراء الحريق بينهم اثنان في حالة حرجة وتم نقلهم لأكثر من مستشفى لتلقي العلاج”.

وغردت الصحفية آنا بونسي على تويتر “ألقى شخصان نفسيهما من النافذة فارين من الدخان وساعد الجيران بوضع الحشايا على الرصيف، لقد كان وقتًا صعبًا للغاية”.

Un ferit crític i dos més greus en un incendi en un hotel del carrer Nou de la Rambla BCN. Dues persones s’han llançat per la finestra fugint del fum. Els veïns han posat matalassos a la vorera. Aquest és un dels moments més durs. Via @GUBBarcelona @BCN_Bombers @mossos @semgencat pic.twitter.com/j98L696tpI — Anna Punsí (@punsix) February 12, 2022

من جانبه، قال رئيس إدارة الإطفاء جيرارد براديس “تلقينا بلاغا حول وقوع الحريق وانطلقت 12 سيارة إطفاء بكامل المعدات إلى الفندق”، واصفًا الوضع بأنه “كان خطيرا لكن تمت السيطرة عليه”.

وأضاف “بدأت النيران من الطابق الثالث في المبنى وانتقلت إلى بقية الغرف والممر وقمنا على الفور بإخلاء الفندق حيث كانت الأولوية لإنقاذ النزلاء ثم إخماد الحريق”.

🔴Incendi en un hotel al #PobleSec. 🏥 S'hi han vist afectades nou persones, una en estat crític i dues molt greus, que el @semgencat ha traslladat a diferents hospitals. 🚒 En l'incendi hi han treballat dotze dotacions de #BombersBCN en col·laboració amb la @GUBBarcelona. pic.twitter.com/8UDQ2DCRhv — Bombers Barcelona (@BCN_Bombers) February 12, 2022

ووصف براداس الموقف “عندما وصلنا رأينا أشخاصًا يقفزون من النافذة وحاول الجيران وعمال الفندق مساعدتهم بوضع الحشايا كي لا يتعرضوا لأي أذى”.

وتتولى الوحدة المركزية للشرطة التحقيق في الحادث، لكن لم يكشف حتى الآن عن سبب اندلاع هذا الحريق.