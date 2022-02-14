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لحظات مرعبة.. نزلاء فندق يقفزون من النافذة بعد اندلاع حريق هائل (فيديو)

نزلاء فندق في إسبانيا يقفزون من النافذة بعد نشوب حريق ضخم (تويتر)
14/2/2022

شبّ حريق ضخم في أحد فنادق مدينة برشلونة بإسبانيا مما دفع نزلاء الفندق إلى القفز من النوافذ في مشهد مؤثر لتجنب موت وشيك.

وأظهرت لقطات مصورة ما لا يقل عن 3 أشخاص وهم يقفزون من نافذة في الطابق الثالث من فندق كورونادو في برشلونة بعد تكديس طبقات من الحشايا لهم، هربًا من الحريق.

ورصد المقطع لحظات الرعب التي عاشها الجميع حيث صرخ المارة في الشارع عندما قفز رجل من النافذة، وقد غطى دخان كثيف المكان كله.

وقالت زولما إيتزا المتحدثة باسم خدمات الطوارئ “لدينا 9 أشخاص مصابين جراء الحريق بينهم اثنان في حالة حرجة وتم نقلهم لأكثر من مستشفى لتلقي العلاج”.

وغردت الصحفية آنا بونسي على تويتر “ألقى شخصان نفسيهما من النافذة فارين من الدخان وساعد الجيران بوضع الحشايا على الرصيف، لقد كان وقتًا صعبًا للغاية”.

من جانبه، قال رئيس إدارة الإطفاء جيرارد براديس “تلقينا بلاغا حول وقوع الحريق وانطلقت 12 سيارة إطفاء بكامل المعدات إلى الفندق”، واصفًا الوضع بأنه “كان خطيرا لكن تمت السيطرة عليه”.

وأضاف “بدأت النيران من الطابق الثالث في المبنى وانتقلت إلى بقية الغرف والممر وقمنا على الفور بإخلاء الفندق حيث كانت الأولوية لإنقاذ النزلاء ثم إخماد الحريق”.

ووصف براداس الموقف “عندما وصلنا رأينا أشخاصًا يقفزون من النافذة وحاول الجيران وعمال الفندق مساعدتهم بوضع الحشايا كي لا يتعرضوا لأي أذى”.

وتتولى الوحدة المركزية للشرطة التحقيق في الحادث، لكن لم يكشف حتى الآن عن سبب اندلاع هذا الحريق.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية