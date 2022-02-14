عيد الحب بعيون عربية.. ريان أيقونة العام وتحرير فلسطين سيكون ثالث أعياد المسلمين

مع أولى دقات الثانية عشرة بعد منتصف ليل أمس، تصدر “عيد الحب” المنصات ومواقع البحث العالمية بلغات عديدة. أما في الوطن العربي، فقد اختلفت الشعوب في التعاطي مع هذا الحدث بين السخرية والانتقاد والتجاهل.

ورغم تشابه مظاهر هذا اليوم احتفالًا أو تهكّمًا، توجد قضايا حاضرة دائمًا في القلب كما هو الحال في فلسطين التي يعتبر كثير من الناشطين أن تحريرها سيكون هو العيد الثالث للمسلمين بعد عيدي الفطر والأضحى.

خديجة بن قنّة : عذرا #عيد_الحب لم يشرع لنا في الدين غير عيدين.. وإن كان به ثالث فهو تحرير فلسطين

@Benguennak pic.twitter.com/IDNhYRgjiy — 🌹🥰🦋ranim (@ranim_2020) February 14, 2022

لكن هذا العام واكب يوم الحب -الذي تحتفل به معظم مناطق العالم في 14 فبراير/ شباط من كل سنة- أحداثًا ساخنة في القدس وتحديدًا في حي الشيخ جرّاح الذي يصمد أهله في وجه جبروت الاحتلال والتهجير القسري.

ريان المغرب.. “أيقونة” عيد الحب

أمّا اللافت والجديد، فهو طفل المغرب “ريان” الذي رحل عن الدنيا قبل أقل من 10 أيام بعدما زرع “الحب” في قلوب العالم وأعاد للكلمة إنسانيتها، مما جعل الناشطين يعتبرونه “أيقونة” عيد الحب لهذا العام.

ومن قلب الجب وحفرته التي حبست أنفاس العالم 5 أيام، نجح الصغير ريان الذي لا يزيد عمره عن عدد أصابع اليد، في توحيد العرب والمسلمين من جديد بعدما فرقّتهم -منذ سنوات طوال- صراعات شتى.

ولعل البئر السحيقة التي وقع فيها ريان عرّت آبارًا وحفرًا عديدة في نفوسنا كانت بحاجة إلى الردم، وفق كلمات سابقة للداعية عمر عبد الكافي، وعلت الأصوات على المنصات العربية والإسلامية لتجعل موت طفل المغرب شعلة روحية لنصرة آلاف الأطفال في فلسطين وسوريا واليمن وأطفال كشمير والروهينغيا والإيغور وغيرهم من بلاد الحرب والنزوح والاضطهاد.

في هذه البلاد -العربية بالأخص- التي تدوي فيها دمدمات الحرب ودوي القصف والرصاص وخيام الجوع والعراء، يُسلَب من الحب وهجه ورحمته مع سلب كل مواطن حريته وأرضه وبيته هربًا من الموت، وقليل من هؤلاء من يرى في الحب معانيَ أخرى تتجسد في مساعدة الآخرين والأمل في غدٍ جديد تتنزل معه رحمات السماء بفرج قريب.

في #عيد_الحب هل غرست حقل ورود حمراء او شجرة تفاح احمر او على الاقل شتلة طماطم لروح #الطفل_ريان !!#الفلنتاين — متماثل للشفاء (@ernestee65) February 14, 2022

الأحمر في سوريا.. دماء لا ورد

في سوريا وعشية عيد الحب، كانت فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) تردم آبارًا خطرة في شمالي البلاد -حتى لا تتكرر مأساة ريان- وتضمد جراح آخرين أصابهم قصف أو حريق أو برد، فالأحمر هناك لون الدماء وليس الورد.

بعد تكرار حوادث سقوط مدنيين في الآبار المفتوحة في شمال غربي #سوريا، تكثف فرقنا عملها في إغلاق جميع الآبار المهجورة والحفر العميقة، إذ أغلقت بئر للمياه مهجور في قرية بئر فوقاني في منطقة #جرابلس في ريف #حلب الشرقي، بعد بلاغ من قبل سكان المنطقة.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/87Hmm0ldde — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 13, 2022

وبعث ناشطون برسائل حب وسلام إلى أطفال سوريا النازحين داخل الأوطان واللاجئين المتفرقين بين البلدان، واعتبروهم أحد عناوين الخير في هذا الزمان فهم لم يفقدوا أبدًا ابتساماتهم رغم الثلوج وغرق الخيام والموت المحيط بهم من كل مكان.

بمناسبة #عيد_الحب احب اعايد كل أطفال سوريا واقلهم انو انتو المستقبل 🤍🙂 pic.twitter.com/V0D8Ww98Ti — Mustafa HABESH (@Mustafa_habesh) February 13, 2022

فلسطين في القلب

أما فلسطين فهي حاضرة في كل عام، وكان لها هذا العام نصيب الأسد على المنصات العربية بشكل خاص نظرًا لأحداث القدس الحالية، ورأى الناشطون في أهالي الشيخ جراح إصرارًا على النضال حبًّا للوطن الذي عدّوه أسمى أنواع الحب.

وامتلأت المنصات برسائل الصمود والإباء لأهالي الشيخ جراح المرابطين هناك، وثوار جنين أيضًا الذين ينتفضون من وقت لآخر في وجه الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان، قائلين “يا نبض الضفة لا تهدأ.. أعلنها ثورة”، وهؤلاء هم “ثوار الأرض” بحق.

جنين تحتفل ب #عيد_الحب على طريقة ثوار الأرض وتعمد بالدم الاحمر تراب فلسطين ..

يا نبض الضفة لا تهدأ أعلنها ثورة .#جنين_تقاوم — رانيا 🇱🇧🇱🇧 (@raniajbr2) February 13, 2022

اليمن “السعيد”

وفي اليمن “السعيد” جاء الحب مميزًا عبر المنصات، فانتشرت صورة تمزج بين الواقع المر والكوميديا السوداء لأحد المحال وهو يبيع أسطوانات باللون الأحمر المميز لعيد الحب، لكن كل عبوة منها تحمل أحد أسماء الوقود الذي أصبح نادرًا هناك بسبب الحرب والغلاء وانهيار العملة.

وفي ليبيا ولبنان والسودان وفي كل أوطاننا العربية، تباينت التفاعلات مع عيد الحب بين رسائل احتفال تقليدية وفتاوى بالتحريم، لكن آخرين تساءلوا بالأساس عن كنه الكلمة وجوهرها فقال أحدهم “تعلّموا الحب أولًا ثم اجعلوا له عيدًا”.

#عيد_الحب

نترك المزاح والتهريج

لمن يبحث عن الون الاحمر بالهدايا

والمسخرة بدكن لون احمر فوتوت علي سوريا تجدون الارض ارتوت به فوتوت عفلسطين علي لعراق علي لبنان انظرون الي لبيبا حبات الرمل صارت بالون الاحمر علي السودان اوطاننا صار الرمال التراب بالون الاحمر مو صدفه صورتي بالاسود pic.twitter.com/qu8N4wyWSC — Tala Mohamed (@PeK8KqrYb36y7jL) February 14, 2022

وتطرق ناشطون إلى الحديث عن أنواع أخرى من الحب فذكروا: حب الوالدين وحب الوطن والعشق الإلهي وحب الرسول -صلى الله عليه وسلم- الذي قال “الخير في وفي أمتي” وهو الأمل الذي يتشبث به الكثيرون رغم قسوة الحياة وهو بمثابة دعوة لكل مظلوم ومهموم بأن رحمة الله دائمًا حاضرة.

ولعل قصة ريان رغم نهايتها الحزينة، كانت خير دليل على أن 5 أيام كانت كافية لتوحيد الأمة على كلمة واحدة عنوانها الحب وبوصلتها الرحمة وقوامها الإنسانية، وهو أمر يدعو لكثير من الأمل والتفاؤل للأجيال القادمة.

أعدي لي الأرض كي أستريح

فإني أحبك حتى التعب

صباحك فاكهة للأغاني وهذا المساء ذهب

و نحن لنا حين يدخل ظل إلى ظله في الرخام

و أشبه نفسي حين أعلّق نفسي

على عنق لا تعانق غيرَ الغمام#محمود_درويش#عيد_الحب #فلسطين #Palestine Is My #ValentinesDay pic.twitter.com/HVET8CgDtS — د.حيدر البستنجي Haidar Bustanji (@hi4drhaider) February 14, 2022

أجمل شيء أن تُولد عاشقاً.. وأجمل عشق أن تعشق وطن.. وأجمل وطن فلسطين❤️🇵🇸 Palestine is My #Valentine#فلسطين #عيد_الحب pic.twitter.com/Yl4DooCalp — 𝐖𝐚𝐟𝐚 𓂆 (@wafa_turabi) February 14, 2022

إلى محبوبتي الغالية #فلسطين ،،

أحبك جدا و سنلتقي حتما

( اذا مش هلأ ، يوما ما )#عيد_الحب pic.twitter.com/2FYgJigGns — أحمد الشحري (@ahmed8shahri) February 14, 2022

إنهم مشغولون بالدماء، بالفناء.. أما نحن فمشغولون بالبقاء في أرضنا و تحرير أوطاننا .. هم يدقون طبول الحرب والاستعمار والابادة ، نحن لا ندق إلا طبول الحب والنضال على درب القلب ونبض القضية ..

الحب كله🇱🇧❤#لبنان_الحلو_وطني #فلسطين_قضية_الشرفاء #عيد_الحب ❤❤

(زهور حديقتي ) pic.twitter.com/VF4O6hd5FM — رانيا 🇱🇧🇱🇧 (@raniajbr2) February 14, 2022

في عيد الحب فلسطين تهدي جنود الكيان الصهيوني وابل من الرصاص في مدينة جنين، تسلم الأيادي 🇵🇸🌹#فلسطين#جنين_تقاوم#عيد_الحب — Abdalazeez Masoud (@AbdalazeezMaso1) February 13, 2022

#صور |فلسطينيون يعملون في مهنة فرز وكبس الخردة وتصديرها للخارج .. وتعتبر هذه المهنة الشاقة مصدر رزق لآلاف العائلات في قطاع غزة.. الحب الحقيقي هو أن تحب عملك ..#فلسطين#غزة#عيد_الحب pic.twitter.com/bEz9JtQdJt — الصحفي هاني الشاعر 🇵🇸🇵🇸🇵🇸 (@JOURHANIALSHAER) February 13, 2022

#عيد_الحب التفتوا لحي الشيخ جراح في فلسطين قضيتكم القديمة والأزلية — عَرَبِيَّةٌ (@arabia_ku) February 13, 2022