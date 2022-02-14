تفاعل كبير مع مقطع فيديو لغناء طفل يمني في حفل بمصر (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن مقطعًا للطفل هشام اليمني، وهو يغنّي في حفل بمدينة الإسكندرية، شمالي مصر.

وخلال مشاركته في الحفل، غنّى هشام (10 أعوام) أغنية للمطربة المصرية الراحلة أم كلثوم في ذكرى رحيلها، وهو ما لاقى إعجابًا من الجمهور الحاضر.

وتداول يمنيون مقطع الفيديو معبرين عن فخرهم بهذا الطفل الذي مثّل اليمن بصوته وإبداعه الغنائي.

وأشادوا بأداء هشام للأغنية وعذوبة صوته.

طفلٌ يمني يُطرب القاهرة!

هشام اليمني نجم اليمن القادم

صوتٌ رائع وأداءٌ ممتاز لأغنية أم كلثوم

حتى بُحّة أم كلثوم المعجزة أجادها!

نجومٌ تبزغ رغم الظلام الجاثم! pic.twitter.com/88uXoglnHb — خالد الرويشان (@k_alrowaishan) February 12, 2022

وسبق أن شارك هشام في برنامج لاكتشاف مواهب الغناء بين الأطفال، وقام بعدها بكتابة عدد من الأغاني وتلحينها.