بعد 58 عامًا من التحقيقات.. الشرطة تكشف غموض جريمة قتل طفلة أمريكية

تمكنت الشرطة الأمريكية من كشف غموض جريمة قتل طفلة في ولاية بنسلفانيا بعد 58 عامًا على وقوعها حيث عملت بلا كلل لسنوات حتى تتمكن من معرفة الجاني.

College student helps crack cold rape and murder case: Marise Ann Chiverella, 9, was abducted on her walk to school in Hazleton, PA in 1964.

DNA and a genealogy expert, 20, helped identify James Paul Forte, a bartender with a record of violent sexual assault. He died in 1980. pic.twitter.com/EgO68aw48F — Teresa Whitaker (@twhitakerwrbl) February 11, 2022

وغادرت ماريز آن تشيفيريلا (9 سنوات) منزلها في 18 مارس/آذار 1964 لتُسلم بعض السلع المعلبة إلى معلمتها الراهبة في مدرسة سانت جوزيف الأبرشية في مدينة هازلتون في بنسلفانيا.

وعثرت الشرطة على جثمان الطفلة في حفرة بالمدينة وأكد المحققون تعرضها للاعتداء الجنسي والقتل، دون أن يتمكنوا من تحديد هوية الجاني وقتها.

PA State Police have identified James Paul Forte as the suspect in the murder of Marise Ann Chiverella in 1964. Forte died in 1980 @69News pic.twitter.com/SLhhsUfzue — Rob Manch (@RobManch) February 10, 2022

وقال الملازم ديفون بروتوسكي من شرطة الولاية خلال مؤتمر صحفي “تأسست شرطة ولاية بنسلفانيا عام 1905 ولأكثر من نصف تاريخنا حققنا في هذه القضية”.

وأضاف “منذ عام 2007 ونحن نعمل على الحمض النووي الذي وجدناه على سترة الضحية ولم نجد الجاني برغم مراجعة قواعد البيانات شهريًّا. وفي 2019 وجدنا أحد أقارب الجاني بمساعدة شركة Parabon NanoLabs المتخصصة في تكنولوجيا الحمض النووي”.

Today was one of the most meaningful days of my life. I announced, with the @PAStatePolice, that we had solved the cold case homicide of Marise Ann Chiverella. So thankful I was able to help — Marise’s family now having answers is priceless to me. I will forever remember her. pic.twitter.com/uK02wsIw9J — Eric Schubert (@ESGenealogy) February 10, 2022

وتابع “تتبعنا شجرة العائلة وكنا محظوظين بما يكفي للحصول على تعاون الأسرة التي أمدتنا بعينات الحمض النووي”.

وكشف التحقيق أن بول فورتي هو المتهم في قتل تشيفيريلا وكان يبلغ من العمر 22 عامًا وقت وقوع الجريمة لكنه توفي عام 1980 لأسباب طبيعية.

وتأكدت الشرطة من هوية الجاني بعد استخراج جثمانه والحصول على عنية من حمضه النووي وكانت النتيجة متطابقة.

وأوضحت “عمل أكثر من 230 موظفا على هذه القضية إلا أن اسم فورتي لم يكن ضمن قائمة المشتبه فيهم لأن الهجوم كان عشوائيًّا.”

وأردفت “فورتي تم اتهامه بالاعتداء المشدد وخضع عامًا للمراقبة. وفي 1978، تم اعتقاله بسبب التهور والمضايقات وكلها أمور بعيدة عن القضية”.

A 58-year-old homicide cold case has been solved. State police confirm they know who raped and murdered Marise Ann Chiverella, a 9-year-old Hazleton girl in 1964. News conference set to start in 10 minutes. pic.twitter.com/46utqvahWL — Amanda Eustice WNEP (@amandaeusticetv) February 10, 2022

وقالت كارمن ماري رادتيك قريبة الضحية “لدينا الكثير من الذكريات الثمينة وشعرت عائلتنا دائما بالفراغ والحزن لغيابها ونسأل عما حدث لها”.

وأشارت “عائلتنا لم تكن تبحث عن الانتقام من الجاني كنا فقط نريد العدالة ونشعر بالراحة لأننا تعرفنا على هوية القاتل أخيرًا”

وتعتبر جريمة قتل ماريا آن أقدم جريمة ضمن أربع جرائم يتم كشف غموضها في أمريكا باستخدام الأنساب الوراثية.