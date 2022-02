بعد 58 عامًا من التحقيقات.. الشرطة تكشف غموض جريمة قتل طفلة أمريكية

تمكنت الشرطة الأمريكية من كشف غموض جريمة قتل طفلة في ولاية بنسلفانيا بعد 58 عامًا على وقوعها حيث عملت بلا كلل لسنوات حتى تتمكن من معرفة الجاني.

College student helps crack cold rape and murder case: Marise Ann Chiverella, 9, was abducted on her walk to school in Hazleton, PA in 1964. DNA and a genealogy expert, 20, helped identify James Paul Forte, a bartender with a record of violent sexual assault. He died in 1980. pic.twitter.com/EgO68aw48F

وغادرت ماريز آن تشيفيريلا (9 سنوات) منزلها في 18 مارس/آذار 1964 لتُسلم بعض السلع المعلبة إلى معلمتها الراهبة في مدرسة سانت جوزيف الأبرشية في مدينة هازلتون في بنسلفانيا.

وعثرت الشرطة على جثمان الطفلة في حفرة بالمدينة وأكد المحققون تعرضها للاعتداء الجنسي والقتل، دون أن يتمكنوا من تحديد هوية الجاني وقتها.

PA State Police have identified James Paul Forte as the suspect in the murder of Marise Ann Chiverella in 1964. Forte died in 1980 @69News pic.twitter.com/SLhhsUfzue

وقال الملازم ديفون بروتوسكي من شرطة الولاية خلال مؤتمر صحفي “تأسست شرطة ولاية بنسلفانيا عام 1905 ولأكثر من نصف تاريخنا حققنا في هذه القضية”.

وأضاف “منذ عام 2007 ونحن نعمل على الحمض النووي الذي وجدناه على سترة الضحية ولم نجد الجاني برغم مراجعة قواعد البيانات شهريًّا. وفي 2019 وجدنا أحد أقارب الجاني بمساعدة شركة Parabon NanoLabs المتخصصة في تكنولوجيا الحمض النووي”.

Today was one of the most meaningful days of my life. I announced, with the @PAStatePolice, that we had solved the cold case homicide of Marise Ann Chiverella.

So thankful I was able to help — Marise’s family now having answers is priceless to me. I will forever remember her. pic.twitter.com/uK02wsIw9J

— Eric Schubert (@ESGenealogy) February 10, 2022