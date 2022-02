مشهد مخيف.. انفجار في فوهة بركان جبل “إتنا” بجزيرة صقلية الإيطالية (فيديو)

بلغ ارتفاع انفجار في فوهة بركان جبل “إتنا” بجزيرة صقلية الإيطالية 2900 متر، وتدفقت الحمم ووصل مدى انتشار الدخان إلى 8 كيلومترات.

وقال جيولوجيون إن النشاط توقف بحلول مساء اليوم ذاته، ولم يتعطل مطار كاتانيا القريب بسبب الرماد.

وتسبب ثوران بركاني قوي بشكل خاص في جبل إتنا في عاصفة بركانية أرسلت صواعق من البرق عبر السماء فوق صقلية الشرقية.

وقال خبير البراكين في المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين، الجمعة، إن مثل هذه العواصف البركانية نادرة ولكنها يمكن أن تحدث في ثورات بركانية عنيفة بشكل خاص أو مع براكين تقع بالقرب من البحر.

وقال عالِم البراكين بوريس بهنك لوكالة أسوشيتد برس إن البرق البركاني لوحظ مرة واحدة فوق إتنا في عام 2021، وقبل ذلك عام 2015.

واندلع انفجار إتنا في يونيو/حزيران الماضي، وأطلق رمادًا وحممًا برتقالية في الهواء، واستمر الانفجار لبضع ساعات وتسبب في تساقط الرماد على البلدات المجاورة.

🇮🇹 Plumes of smoke some 8km high rise from a southeast crater of Italy's volcano Mount Etna following a brief eruption.

🌋 Red lava flowed from the crater some 2,900 metres above sea level, but geologists in the area said activity had ceased by the evening. pic.twitter.com/mgIb4IAeUh

— euronews (@euronews) February 11, 2022