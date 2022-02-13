لقاء مؤثر للأسير المحرّر مفيد سعيدة ووالدته بعد خروجه من سجن الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

أظهر مقطع مصوّر بثته منصات فلسطينية لقاء مؤثرًا للأسير المقدسي المحرر مفيد زياد عمران سعيدة (23 عامًا) مع والدته بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ووثّق المقطع المتداول لحظة ركض الأسير عند رؤيته والدته واحتضانها وتقبيل قدميها.

وأفرج الاحتلال الإسرائيلي عن الأسير مفيد سعيدة -من وادي الجوز شرق القدس المحتلة- بعد قضائه 10 أشهر في السجون الإسرائيلية.

وسبق أن أمضى مفيد سعيدة 12 شهرًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأفرج عنه في 23 أغسطس/آب 2016.

لقاءٌ مؤثر.. الأسير مفيد سعيدة حرًا بعد 10 شهور في سجون الاحتلال pic.twitter.com/uWbPpzXucQ — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 13, 2022

وقبلها، اعتقل الشاب نفسُه، في 15 سبتمبر/أيلول 2015، ضمن حملة استهدفت أشبال وادي الجوز، وطالت مجموعة من أبناء عمومته، وأدانتهم جميعًا المحكمة الاحتلالية بتهمة إلقاء الحجارة على مستوطنين.

وتنقّل مفيد سعيدة الأسير بين سجون عدة، ويعدّ من السبّاحين المهرة، وهو لاعب فريق نادي الموظفين المقدسي.