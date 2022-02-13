لعفويته وخفة ظله.. طفل ليبي يحصد أكثر من مليون مشاهدة لفيديوهاته عبر فيسبوك (شاهد)

لاقت فيديوهات طفل ليبي ملقُب بـ”المهندز” مشاهدات عالية وصلت إلى مليون ونصف مشاهدة، ما جعلها في صدارة فيديوهات منصة فيسبوك في ليبيا.

وينحدر (المهندز) البالغ من العمر (12) عامًا، من مدينة رأس لانوف شمالي ليبيا، ولاقى شهرة كبيرة إثر توثيق أحد أقاربه لردود فعله العفوية وحديثه البدوي.

ويظهر الطفل في أحد الفيديوهات وهو يهتم بالأغنام ويطعمها ويطاردها، مظهرًا قلقًا لا يخلو من الطرافة بسبب نقص الأعلاف للمواشي، مطالبًا بتوفير قنطار من الشعير.

ويعد (المهندز) عضوًا بارزًا وجزءًا من عائلة تنشر فيديوهاتها عبر صفحة “الشايب الطيب” على منصة فيسبوك، بغرض إظهار حياة البادية وبساطتها، وتوثّقها بشكل عفوي وتلقائي لنشر صفاتهم من كرم وترحيب بالضيف، وشعر وغناء بالموروث الشعبي.