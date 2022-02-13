منوعات|تركيا

لاتّساخ ثيابه.. سوري يرفض الصعود إلى سيارة إسعاف.. والوزير التركي: “ليست أكثر قيمة منك” (فيديو)

الشاب السوري المصاب
الشاب السوري المصاب (مواقع التواصل)
13/2/2022

أشاد مغردون وناشطون أتراك عبر منصات التواصل الاجتماعي بموقف شاب سوري رفض الصعود إلى سيارة الإسعاف رغم إصابته بجروح أثناء عمله وذلك لاتّساخ ثيابه.

وشارك وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا عبر حسابه على تويتر مقطعًا مصوّرًا للشاب الذي يعمل بمجال البناء في مدينة غازي عنتاب التركية، وأصيب في رأسه خلال عمله، ومع ذلك رفض الصعود إلى سيارة الإسعاف.

وبعد إصرار الطاقم الطبي والموجودين في المكان، وافق الشاب ونُقل إلى المستشفى لتقديم المستلزمات الطبية، بحسب ما ظهر في المقطع المصوّر.

وعلّق وزير الصحة التركي بقوله “زميلنا العامل، سيارة الإسعاف هذه نقية لمجرد أنها قادمة لاصطحابك، ومجهّزة حتى تصل إليك في أقرب وقت ممكن عندما تمرض، لا تفكروا بهذه الطريقة وتقول (ثيابي متّسخة)، “هذه ملكيّة الدولة، ننسى الأيام التي كانت فيها سيارة الإسعاف أكثر قيمة من المريض”.

وأثار موقف الشاب السوري إعجاب رواد منصات التواصل وتعاطفهم في تركيا، وغرّد الناشط يحيى كمال “شقيقنا لا يفكر في وضعه ويفكر في تلوث سيارة الإسعاف. يا الله يا خير الناس. أتمنى أن يكون كل شخص لديه إيثار مثلك. لمن يقول سوري ويعمّم ويحتقر. ليساعد ربي الذين يعملون بعرق جبينهم مثل أخينا”.

وغرّد آخر “هذا ما يدور حوله حبنا لتركيا، فالعمال السوريون الذين يعملون في البناء في غازي عنتاب لم يرغبوا في ركوب سيارة الإسعاف حيث كانت ملابسهم متسخة.. هل يرى من يحاول باستمرار جعلنا هدفًا؟”.

ويعيش في تركيا نحو ثلاثة ملايين و700 ألف لاجئ، بينهم مليون و756 ألفًا من الأطفال تتراوح أعمارهم بين يوم واحد و18 عامًا، وفق إحصائية سابقة لجمعية اللاجئين التركية.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل