لاتّساخ ثيابه.. سوري يرفض الصعود إلى سيارة إسعاف.. والوزير التركي: “ليست أكثر قيمة منك” (فيديو)

أشاد مغردون وناشطون أتراك عبر منصات التواصل الاجتماعي بموقف شاب سوري رفض الصعود إلى سيارة الإسعاف رغم إصابته بجروح أثناء عمله وذلك لاتّساخ ثيابه.

وشارك وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا عبر حسابه على تويتر مقطعًا مصوّرًا للشاب الذي يعمل بمجال البناء في مدينة غازي عنتاب التركية، وأصيب في رأسه خلال عمله، ومع ذلك رفض الصعود إلى سيارة الإسعاف.

وبعد إصرار الطاقم الطبي والموجودين في المكان، وافق الشاب ونُقل إلى المستشفى لتقديم المستلزمات الطبية، بحسب ما ظهر في المقطع المصوّر.

وعلّق وزير الصحة التركي بقوله “زميلنا العامل، سيارة الإسعاف هذه نقية لمجرد أنها قادمة لاصطحابك، ومجهّزة حتى تصل إليك في أقرب وقت ممكن عندما تمرض، لا تفكروا بهذه الطريقة وتقول (ثيابي متّسخة)، “هذه ملكيّة الدولة، ننسى الأيام التي كانت فيها سيارة الإسعاف أكثر قيمة من المريض”.

İşçi kardeşimiz,

Bu ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz.

Hastalandığınızda size bir an evvel ulaşsın diye yepyeni.

“Bu devlet malı, benim üzerim kirli” diye düşünmeyin.

Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin. pic.twitter.com/I4yOK29kZI — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 11, 2022

وأثار موقف الشاب السوري إعجاب رواد منصات التواصل وتعاطفهم في تركيا، وغرّد الناشط يحيى كمال “شقيقنا لا يفكر في وضعه ويفكر في تلوث سيارة الإسعاف. يا الله يا خير الناس. أتمنى أن يكون كل شخص لديه إيثار مثلك. لمن يقول سوري ويعمّم ويحتقر. ليساعد ربي الذين يعملون بعرق جبينهم مثل أخينا”.

Kendi halini düşünmeyip ambulansın kirlenmesini düşünüyor Abimiz . Allah'ım ne iyi insanlar var . Keşke herkes senin gibi diğergâm olabilse . Suriyeli deyipte genelleme yapıp hor görenlere gelsin . Rabbim abimiz gibi alnının teriyle çalışanların yardımcısı olsun inşallah. https://t.co/RaeYI21ITI — Yahya Kemal KATIK (@YahyaKATIK) February 11, 2022

وغرّد آخر “هذا ما يدور حوله حبنا لتركيا، فالعمال السوريون الذين يعملون في البناء في غازي عنتاب لم يرغبوا في ركوب سيارة الإسعاف حيث كانت ملابسهم متسخة.. هل يرى من يحاول باستمرار جعلنا هدفًا؟”.

#Turquie un ouvrier sorti des décombres d'un immeuble effondré a refusé de monter dans l'ambulance pour ne pas salir. Les soignants l'ont convaincu difficilement https://t.co/ixBqq16JIy — Fatih Karakaya (@GundemFransa) February 13, 2022

Gaziantep'te bir inşaatta tahta kalıbın çökmesi sonucu 3 Suriyeli işçi yaralandı. Yaralanan işçilerden biri üstü tamamen betona bulandığı ve üstü çok kirli olduğu için ambulansa binmek istemedi. pic.twitter.com/5PsIhRD1Eq — Uluslararası Mülteci Hakları (@multecihakder) February 12, 2022

Bizim Turkiyeye olan sevgimiz bundan ibarettir gazıantep'te inşaatta çalışan Suriyeli işçi kıyafetleri kirli olduğu ambulans a binmek istemedim… bizi sürekli hedef haline getirmeye çalışanlar bunu da görüyor mu ? https://t.co/M2iYdQmBNV — Muhammet kays HAMDI (@hamdikays96) February 12, 2022

İşçi kardeşimizin nezaketi ve hassasiyeti anlaşılır bir şey!

Elbetteki devlet malı, Millet’e hizmet içindir.

Anlaşılmaz ve yadırganacak olan;

“Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin.” Demenizdir!

Soru;

Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günler hangi günlermiş? https://t.co/XGaykzi18I — Cevat Saraç (@CevatSarac) February 12, 2022

ويعيش في تركيا نحو ثلاثة ملايين و700 ألف لاجئ، بينهم مليون و756 ألفًا من الأطفال تتراوح أعمارهم بين يوم واحد و18 عامًا، وفق إحصائية سابقة لجمعية اللاجئين التركية.