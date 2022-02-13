فيديو يظهر اعتقال طفلة عمرها 6 سنوات على يد الشرطة الأمريكية.. هكذا تعامل معها الضابط (شاهد)

أظهر تسجيل مصور إلقاء الشرطة الأمريكية في ولاية فلوريدا القبض على الطفلة كايا رول التي كانت بعمر 6 سنوات حينها، وتقييد يديها بشريط في مدرستها الابتدائية في أورلاندو بولاية فلوريدا في عام 2019.

وقالت إدارة المدرسة إن “كايا بدأت تضرب مساعد مدير المدرسة وتصرخ بعد أن قيل لها إنها لا تستطيع ارتداء نظارتها الشمسية في الفصل”.

والتقت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عائلة كايا التي قالت إنها كانت تعاني من آثار جانبية لانقطاع التنفس أثناء النوم، وهو تشخيص شاركته مع المدرسة، لكن انتهى الأمر بطالبة الصف الأول إلى مكتب المدير، واتُهمت لاحقًا بارتكاب جنحة الضرب، وهي جريمة جنائية.

ووفقًا للشبكة فإنه “في وقت اعتقال كايا، لم يكن لدى فلوريدا قوانين الحد الأدنى للسن، مما يترك الأطفال من جميع الأعمار مؤهلين للاعتقال من قبل ضباط إنفاذ القانون في المدرسة”.

وقالت جدة الطفلة ميرالين كيركلاند إن “السبب الوحيد لتقييد يديها بالأصفاد هو أن الضابط قال إنه ليس لديه أصفاد صغيرة بما يكفي لتناسب معصمها”، كما أشارت إلى أن “كايا كانت قصيرة جدًا، لدرجة أن (الشرطي) اضطر إلى البحث عن مسند قدمين لها لتقف عليه، بحيث تكون في مستوى الارتفاع المناسب له ليلتقط صورة لها لوثائق الشرطة”.

ويقول الخبراء إن الأعداد المتزايدة من الاعتقالات المدرسية في الولاية يمكن أن تعزى بشكل كبير إلى تشريع تم تمريره في أعقاب إطلاق النار على مدرسة باركلاند، قانون السلامة العامة لمدرسة مارجوري ستونمان دوجلاس.

ووفقًا لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي، في عام 2018 كان عدد ضباط الشرطة في الفصول الدراسية في فلوريدا أكبر من عدد الممرضات، وأكثر من ضعف عدد ضباط الشرطة مقارنة بالأخصائيين الاجتماعيين أو علماء النفس في المدارس.

أما عائلة كايا، فتقول “سي إن إن” إنها كانت تريد أن يفهم الجمهور أن صدمة الاعتقالات تترك ندوبًا نفسية دائمة على الأطفال، تلك التي ما زالت كايا تعيش معها بعد عامين.

وبعد التحقيق، فصلت إدارة شرطة أورلاندو ضابط الموارد المدرسية الذي اعتقلها، قائلة إن اعتقال أي شخص دون سن 12 يتطلب موافقة، ولم يتم الحصول على هذه الموافقة في قضية كايا، وتقول الأسرة إن تهم الطفلة أُسقطت.