ارتطام جماعي لسرب من الطيور بالأرض ونفوق العشرات.. وتكهنات بأسباب الحادث الغريب (فيديو)

اصطدم سرب ضخم من طائر (العرعر) بالأرض في مشهد رهيب في كواثيموك بالمكسيك.

ورصدت كاميرا مراقبة قريبة المشهد الغريب للأعداد الهائلة من الطيور وهي تسقط بينما كانت تطير، ثم تعاود الارتفاع مرة أخرى.

ولم يتمكن أحد من تحديد سبب الحادث الذي هلكت بسببه بعض الطيور، ورأى السكان المحليون وجود عشرات الطيور النافقة أمام منازلهم وفي الشوارع، وأبلغوا الشرطة.

Stunning

Birds flew through power lines and the cluster was dense enough to make electric connectivity between the birds letting the electric arc flow though. Chihuahua Mexico pic.twitter.com/uhyTMchkM3 — Dallas (@59dallas) February 10, 2022

وطلبت السلطات تدخل طبيب بيطري خاص بتربية الحيوانات للتحقيق في السبب. وبحسب ما ورد، فقد تم العثور على 100 طائر ميت.

ويفكر الخبراء في احتمالين، أحدهما استنشاق الطيور المهاجرة غازات سامة من سخان قريب، والآخر تعرّضها للصعق بالكهرباء بعد هبوطها على أحد خطوط الطاقة.

ويشتهر طائر العرعر -ذو الرأس الأصفر- بقضاء موسم الصيف شمالي كندا والهجرة إلى المكسيك في الشتاء.