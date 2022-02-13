تحلم بموز وتفاح لأطفالها.. من أمنيات نازحة يمنية تعيش في العراء (فيديو)

بين البرد والرياح من جانب والأتربة من جانب آخر، يعيش نازحو اليمن حياة صعبة داخل مخيمات تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة مع قلة المساعدات والموارد التي تصل إليهم.

ورصد برنامج (حكايات البسطاء) على الجزيرة مباشر الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها النازحة آمنة عبد الله في مخيم جبل زيد للنازحين غربي محافظة تعز.

وروت آمنة “نحن نازحون من منطقة الكدحة ونعيش في العراء ولا نجد أي شيء ولا نملك ما نشتريه ولا أحد يهتم بنا أو يساعدنا”.

وأضافت “أتعب طول اليوم ولا أجد في النهاية غداء أو عشاء حتى أتناوله وأحيانًا أكون مريضة ولا أتمكن من الخروج ولا يوجد أحد لمساعدتي”.

وتابعت “نحن لا نملك خيمًا جيدة أو وسائل تدفئة أو حتى مفروشات لكي ننام عليها مثل الآخرين أوضاعنا سيئة ليس لنا إلا الله وكرمه”.

وتحدثت آمنة أيضًا عن معاناة الأطفال “البنات هنا لا يجدن مكانًا لهن يعشن في العراء والناس تموت من الجوع والبرد ولا نجد شيئًا لعلاج المرضى”، وتساءلت “من أين نأتي بحق العلاج؟”.

وكشفت آمنة عن أمنياتها بقولها “أتمنى أن أشتري لأطفالي فاكهة تفاحة أو موزة لا أحد يقدم هنا مساعدات كلنا حياتنا صعبة”.

ونزح مئات اليمنيين من ديارهم قبل سنوات هربًا من القذائف والحرب، وصاروا مشردين في العراء يعجزون عن توفير أيسر مقومات العيش.

وتزداد أوضاع النازحين سوءًا داخل المخيمات؛ حيث تلقي الحرب بظلالها هناك، وتنذر بمجاعة وشيكة وبتصاعد أعداد الضحايا بين قتل وفقد وتشريد وتفاقم الأزمة الإنسانية.