لديها 22 من الأبناء وتريد المزيد.. تعرّف على “عائلة رادفورد” الأكبر في بريطانيا (فيديو)

عمّدت أشهر أكبر عائلة في بريطانيا آخر طفلتين ضمن 22 من أبنائها، وتشتهر عائلة (رادفورد) منذ 2014 ببرنامج (Kids and Counting) على قناتهم (Channel 5).

أنجب الزوجان نويل وسو رادفورد (50 و46 سنة) 22 من الأبناء أكبرهم يبلغ من العمر 32 سنة وأصغرهم عامًا واحدًا، فيما كبرت العائلة بوجود 7 أحفاد.

If you thought packing for your family holiday was a chore, spare a thought for Sue Radford! 🧳 22 Kids and Counting can be streamed now on #My5 📺 https://t.co/GsSTUNrsZ1 pic.twitter.com/G0jyH5Muzu — Channel 5 (@channel5_tv) February 12, 2022

يعيش الوالدان مع 18 فردًا من أصل 22 في منزل مكون من 10 غرف نوم في مدينة موركامب بإنجلترا.

اجتمع جميع أطفال رادفورد البالغ عددهم 22 وعائلتهم الممتدة، للاحتفال بالحدث الخاص في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وتم تصوير الحدث من أجل حلقة برنامج الواقع.

وعبّرت الأم عن تأثرها موضحة أنها قررت وزوجها ألّا ينجبا مزيدًا من الأطفال، في حين اقترح بعض المراهقين أن الوالدين لا يزالان بإمكانهما إنجاب “طفلين آخرين”.

وقالت الجدة إنها المرة الأخيرة للإنجاب، ومع ذلك، لم يكن الجميع مقتنعًا بأن الزوجين نويل وسو سيلتزمان بـ 22 طفلًا.

The two youngest Radford kids get christened on 22 Kids and Counting

https://t.co/B72aCP1ZAJ — Rozina (@Sheeraz037) February 10, 2022

ناقشت الابنة الكبرى صوفي (27 عامًا) ولديها 3 أطفال، وأختها لوك (21 عامًا) ما إذا كانا يعتقدان أن هايدي ستظل آخر طفلة في عائلة رادفورد.

قالت صوفي “أنا شخصيًا أعتقد أنه سيكون هناك طفلان آخران على الأقل من أمي وأبي”.

وقالت الأم سو “إنه أمر مؤثر بعض الشيء أنه سيكون آخر تعميد لنا”، مضيفة “هذا كل شيء، سنشاهد الأطفال يكبرون، وننتظر المزيد من الأحفاد”.

وأعلنت كلوي، ثالث أكبر الأبناء (26 عامًا) على منصة إنستغرام أنها تنتظر طفلها الأول.

22 Kids and Counting 9 February 2022: Wednesday on Channel 5 https://t.co/j9TcbEAXiz — TV Everyday (@TVEverydaycom) February 9, 2022

وتعيش أوفيليا، أحد أحفاد الزوجين، معهم أيضًا في المنزل مع والدتها ميلي، بينما انتقل كل من كلوي وكريس وصوفي.

اشترت سو ونويل منزلهما في عام 2004 مقابل 240 ألف جنيه إسترليني، وقاموا بتغييرات كثيرة في المنزل على مر السنين حيث يكبر الأبناء ويتشاركون الغرف.

قدر الزوجان أنهما أنفقا مليون جنيه إسترليني على الولادة قبل قدوم طفلهما الثاني والعشرين هايدي، الذي قالا إنه قد يكون الأخير، على الرغم من أنهما لم يستبعدا قدوم آخر.