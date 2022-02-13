تسبب في حادث.. المسؤول عن سلامة طرق باريس يقود بسرعة عالية ليلحق باجتماع (صور)

صدم المدير الإقليمي للسلامة على الطرق في باريس، سيارة إسعاف وأصاب طبيبًا بسيارته بعد أن طلب من سائقه القيادة بسرعة عالية، بسبب تأخره عن اجتماع.

وأفادت صحف فرنسية أن الحادث جرى الثلاثاء، عندما اصطدمت سيارة الشرطة بسيارة إسعاف وأحدثت خسائر بعمود الإنارة في الشارع العام بالقرب من أحد مستشفيات الدائرة الرابعة وسط العاصمة.

ونشر موقع (فرانس إنفو) صورًا للحادث أظهرت تلف الواجهة الأمامية للسيارة بعد اصطدامها بالعمود وسيارة الإسعاف، وقال إن “ظروف هذا الحادث مثيرة للاهتمام”.

وأوضح أن مفوض الشرطة الذي كان على متنها هو رئيس القسم الإقليمي للسلامة على الطرق والمسؤول عن المخالفات المرورية وكاميرات السرعة وحتى سيارات الأجرة.

وأفاد أن المفوض الذي تأخر عن اجتماع في مقر الشرطة، أمر سائقه بالقيادة بسرعة عالية للوصول في الوقت المحدد للقائه، كما أمره بتفعيل أضواء الطوارئ المخصصة للتدخل في الحالات العاجلة.

وكشف الموقع أن التناقض هو فتح تحقيق في الحادث من طرف “خدمة معالجة الحوادث القضائية”، التي يتولى إدارتها المفوض نفسه.

وسأل الموقع عن سبب فتح التحقيق من طرف الخدمة، مشيرًا إلى التضارب الذي قد يحدث بسبب ذلك، مضيفًا أنه كان من الممكن تعهد المحافظ بالتحقيق في الحادث.

وكان احترام الشرطة لقانون السير، مثل جميع السائقين الآخرين، وسوء استخدام أضواء الطوارئ في شوارع باريس موضوع مذكرة من المحافظ عام 2017.